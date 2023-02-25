на высоких доходах центров обработки данных

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Инвесторы настроены оптимистично после финансовых результатов NVIDIA за четвертый квартал 2022-го и 2023 финансовый год, поскольку цена акций компании превзошла ожидания Уолл-стрит. И это несмотря на 21-процентное падение квартальной выручки по сравнению с прошлым годом до 6,05 миллиарда долларов и значительное 46-процентное снижение доходов от игр до 1,83 миллиарда долларов за квартал.

Игры по-прежнему являются важной частью бизнес-модели и направления деятельности NVIDIA, но в отличие от финансового отчета год назад они больше не являются основным источником дохода компании. 46-процентное падение доходов невозможно не заметить, хотя игровое подразделение NVIDIA продемонстрировало 16-процентный рост по сравнению с предыдущим кварталом, который генеральный директор компании Дженсен Хуанг назвал периодом восстановления, поскольку он готовится к событию GTC 2023.

"Игры восстанавливаются после постпандемического спада и геймеры с энтузиазмом используют новые графические процессоры на архитектуре Ada с нейронным рендерингом AI", - заявил Хуанг.

Он имеет в виду Ada Lovelace, название базовой архитектуры графического процессора на которой работают видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 последнего поколения. Впервые запущенная в сентябре прошлого года, текущая линейка графических карт для ПК состоит из GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti. Ноутбуки на основе мобильных вариантов Ada Lovelace также начинают появляться на прилавках магазинов.

Во время разговора о доходах финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что снижение доходов от игр по сравнению с прошлым годом также "отражает влияние корректировки складских запасов". Учитывая, что магазины регулярно распродают карты серии GeForce 40, и появление на рынке обновленных игровых ноутбуков, NVIDIA считает, что пережила бурю.

Тем не менее усилия NVIDIA в области искусственного интеллекта и центра обработки данных окупаются в наибольшей степени (как и в прошлом квартале). Выручка центра обработки данных в четвертом квартале достигла 3,62 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем год назад, и на 6% больше, чем годом ранее. NVIDIA заработала почти в два раза больше на чипах своих центров обработки данных (которые используют искусственный интеллект) и услугах, чем на своем игровом бизнесе.

Это также одна из двух категорий, в которых наблюдался рост по сравнению с прошлым годом. Другая - автомобильная, которая взлетела на 135% в год и на 17% последовательно до 294 миллионов долларов в четвертом квартале. Примечательно, что технологии искусственного интеллекта также играют роль в автомобильном бизнесе NVIDIA.

"ИИ находится в переломном моменте, готовясь к широкому распространению во всех отраслях", - заявил Хуанг." От стартапов до крупных предприятий мы наблюдаем растущий интерес к универсальности и возможностям генеративного ИИ. Мы настроены помочь клиентам воспользоваться преимуществами прорывов в генеративном ИИ и больших языковых моделях. Наш новый суперкомпьютер ИИ с H100, его движок Transformer Engine и сетевая структура Quantum-2 находятся в полномасштабном производстве".

Хотя легко цинично относиться к чрезмерному использованию термина "ИИ", Хуанг не ошибается в своей оценке. От функций смартфонов до апскейлинга в играх, беспилотных автомобилей и суперкомпьютеров - искусственный интеллект присутствует практически везде. Это также горячая тема на данный момент, когда ChatGPT от OpenAI и конкурирующие технологии (такие как Google Bard) доминируют в заголовках.

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Инвесторы согласны и очевидно воодушевлены достижениями NVIDIA и ее последними финансовыми показателями - акции компании выросли более чем на 12 процентов на ранних утренних торгах. Забегая вперед, NVIDIA рассчитывает заработать 6,5 миллиардов долларов (плюс-минус 2 процента) в первом квартале 2024 финансового года.