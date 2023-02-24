реклама
Как и большинство игровых компаний Valve давно ведет войну с мошенниками и хакерами. Большинство издателей раздают запреты волнами, потому что это упрощает поимку читеров. 40 000 пользователей - это много банов за одну волну, но Valve сообщает, что они "полностью уверены" в обоснованности этих банов, потому что все эти пользователи попали в приманку которую разработчик создал именно для этой цели.
Valve сообщает, что как только они поняли как работает последний тип эксплойтов для Dota 2, они выпустили обновление игры, которое добавило небольшой раздел данных в игровой клиент к которому честные игроки никогда не обращаются во время игры.
Однако сторонние инструменты не могли определить, какие данные использовались обычными событиями игры, а какие составляли приманку. В результате Valve смогла выделить пользователей, чей игровой клиент просканировал или изменил эти данные.
Позиция Valve в отношении пользователей звучит так: "если вы используете какое-либо приложение которое считывает данные из клиента Dota во время игры, ваша учетная запись может быть заблокирована навсегда". Это касается и профессиональных игроков, которым также будет запрещено участвовать во всех мероприятиях.