По заявлению производителя эффект волны в углу экрана возникает из-за нескольких спрессованных слоев ламинированного стекла.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Опасения по поводу контроля качества последнего флагмана Samsung S23 Ultra начали распространяться в Twitter и Reddit. Владельцы дорогого (от 1200 до 1600 долларов) устройства по понятным причинам не довольны тем, что на их дисплеях видны признаки вздутия или трещины под поверхностью, в основном в углу устройства. Эти предполагаемые дефекты видны только под определенными углами, когда на них падает свет.

Samsung известен своими высококачественными дисплеями, и S23 Ultra не является исключением. Обзоры журналистов показали, что 6,8-дюймовый дисплей Quad-HD является очень качественным с точки зрения яркости и цветопередачи, а также однородности. Всегда есть плохие партии или ошибки контроля качества, но с таким дорогим устройством владельцы обычно требуют и ожидают лучшего.

Samsung услышала жалобы пользователей и дала официальный ответ в Твиттере, который сводится к следующему: "Если вы направите яркий свет на дисплей, некоторые его части могут показаться сдавленными, это происходит из-за процесса прессования слоев экрана для гидроизоляции и пылезащиты. Это не дефект продукта. С вашим телефоном все в порядке."

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Samsung также сталкивался с этой же проблемой в марте 2022 года с дисплеями S22 Ultra. В том заявлении компания сообщила что дисплей состоит из нескольких компонентов, спрессованных вместе, включая закаленное стекло. В нем говорится, что "при сильном освещении линии после преломления света могут быть видны под определенными углами. Это нормальное явление и не влияет на работу и срок службы продукта".