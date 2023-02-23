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Точное количество дополнительной памяти еще неизвестно, хотя в предыдущем отчете TrendForce фирма по исследованию рынка заявила, что "в дополнение к комплексному переходу с разъемов Lightning на USB Type-C, высоки шансы, что серия Pro будет иметь увеличенный объем памяти до 8 ГБ, чтобы соответствовать новому процессору и продолжить улучшение технических характеристик камеры, включая использование объектива перископа в модели Pro Max".
Европейский союз принял новое законодательство, которое требует от портативных устройств поддержки зарядки USB Type-C. Таким образом Apple вынуждена использовать порт USB Type-C на своих будущих моделях iPhone, хотя ходят слухи, что компания интегрирует свою технологию MFi в iPhone 15. Теоретически это может позволить Apple использовать такие функции как быстрая зарядка и передача данных по кабелям.
Увеличение объема ОЗУ до 8 ГБ на модели Pro приведет к паритету с базовым смартфоном Samsung Galaxy S23 Ultra, а также с базовыми моделями OnePlus 11, Pixel 7 Pro и несколькими другими телефонами Android.
Пользователей раздражает в iPhone, когда приложения перезагружаются после того как они временно переведены в фоновый режим. Например если я выхожу из приложения, чтобы проверить сообщение или что-то посмотреть в браузере, приложение которое я использовал часто перезагружается когда я переключаюсь обратно.
Хотя переход на 8 ГБ подойдет для большинства базовых моделей Android, он не обеспечит паритета с самыми мощными конфигурациями, поскольку некоторые устройства Android предлагают варианты памяти 12 ГБ и даже 16 ГБ.