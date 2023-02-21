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Технический сайт VideoCardz исследовал страницу регистрации игр Aorus в Таиланде и отметил следующие графические процессоры:
- Gigabyte GeForce RTX 4070 AORUS Master 12GB (GV-N4070AORUS M-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 AORUS Master 12GB (GV-N4070AORUS M-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12GB (GV-N4070EAGLE OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 GAMING OC 10GB (GV-N4070GAMING OC-10GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB (GV-N4070GAMING OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 GAMING OC 16GB (GV-N4070GAMING OC-16GD)
Существующая RTX 4070 Ti имеет 7680 ядер CUDA и 12 ГБ 192-битной 21-гигабитной памяти GDDR6X. Ожидается, что в RTX 4070 это число будет сокращено до 5888 ядер CUDA, но по крайней мере одна из конфигураций сохранит 12 ГБ 192-битной 21-гигабитной памяти GDDR6X своего брата Ti. Версия RTX 4070 на 10 ГБ скорее всего будет использовать 160-битный интерфейс памяти.
16-гигабайтная версия RTX 4070 самая загадочная, поскольку графический процессор AD104 на котором она будет построена не сочетается с 256-битной шиной. Чипы памяти для поддержки этой 16-гигабайтной и 256-битной конфигурации в настоящее время недоступны.
Несмотря на то, что предполагаемым источником информации является Aorus могут быть некоторые опечатки, которые попали в базу данных соответствующих продуктов. Таким образом, это может быть простая ошибка.
Тем не менее мы приближаемся к интересным временам для обычных геймеров на ПК, поскольку NVIDIA и партнеры готовятся к выпуску карт RTX 4070 и возможно других моделей в апреле.