Для временного решения этой проблемы можно отключить уведомления для папки "Отсортированные входящие".

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Многие пользователи сталкивались с тем, что папка "Отсортированные входящие" заполнялась спамом. Проблема выглядит случайной и не зависит от страны проживания пользователей, но Microsoft еще никак на нее не отреагировала. Возможно на выходных она была слишком занята своим чат-ботом с искусственным интеллектом.

Предполагается, что папка "Отсортированные входящие" предварительно сортирует входящие письма Outlook на два раздела: "Отсортированные" (куда попадают ваши самые важные сообщения), а остальные отправляются в "Другие", где сообщения по-прежнему легко доступны, но не мешают. Папка Отсортированные входящие работает с личными и профессиональными учетными записями, и предположительно "чем больше вы ее используете, тем лучше ее сортировка становится", - сообщается на странице поддержки Microsoft.

Есть несколько шагов которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить раздражение от появления спама в папке "Входящие", пока мы ждем исправление от Microsoft для фильтра нежелательной почты. Если ваше мобильное приложение Outlook (или любой почтовый клиент, подключенный к Outlook) заполнено спамом, может быть хорошей идеей временно отключить уведомления, чтобы вас не отвлекали каждую минуту нежелательной почтой.

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Другой вариант - полностью отключить папку Отсортированные входящие, тем более что эта функция Outlook в настоящее время все равно не работает должным образом. В веб-версии Outlook это можно сделать, щелкнув значок шестеренки и отключив параметр "Отсортированные входящие". Для установленного приложения вы можете сделать то же самое на вкладке "Вид".