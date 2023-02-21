Ryzen 7 7745HX набрал в Cinebench R23 1828 баллов в одноядерном тесте и 18 606 баллов в многоядерном тесте.

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Первые ноутбуки с мобильными процессорами на базе архитектуры AMD Zen 4 поступят в продажу в этом месяце. Пока мы ждем появления этих чипов, свежая утечка тестов дает нам еще один потенциальный взгляд на то, чего ожидать от AMD Ryzen 7 7745HX.

AMD представила несколько семейств процессоров для ноутбуков Ryzen 7000 несколько недель назад на выставке Consumer Electronics Show. Они состоят из серии Ryzen 7045 (Zen 4) для экстремальных игр и ноутбуков для создания контента, серии Ryzen 7040 (Zen 4) для ультратонких ноутбуков элитного уровня, серии Ryzen 7035 (Zen 3+) для тонких и легких ноутбуков премиум-класса, серии Ryzen 7030 (Zen 3) для обычных тонких и легких ноутбуков и Ryzen серии 7020 (Zen 2) для повседневных вычислений.

Что касается линейки Ryzen 7045 под кодовым названием Dragon Range, она состоит из Ryzen 5 7645HX, Ryzen 7 7745HX, Ryzen 9 7845HX и Ryzen 9 7945HX. Эти чипы построены на 5-нанометровом производственном процессе FinFET и поддерживают до 16 ядер и 32 потоков, а также максимальную тактовую частоту до 5,4 ГГц и до 80 МБ кэш-памяти L3 + L2.

Ryzen 7 7745HX находится на три ступени ниже флагманского Ryzen 9 7945HX и имеет конфигурацию с 8 ядрами и 16 потоками. Он также имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц, максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц, 40 МБ кэш-памяти L3 + L2 и настраиваемую TDP 45-75 Вт +.

В тесте Cinebench R23 чип потребляет около 95 Вт. AMD дала своим партнерам по аппаратному обеспечению разрешение на увеличение мощности Dragon Range до 100 Вт.

По данным CPU-Monkey AMD Ryzen 9 6900HX набирает 1662 балла в одноядерном тесте и 14 670 баллов в многоядерном тесте. Основываясь на этих цифрах Ryzen 7 7745HX показал почти на 10% более высокий показатель одноядерной производительности и на 26,8% более высокий показатель многоядерной производительности.

Это впечатляет если учесть, что это процессоры разного уровня в соответствующих линейках - Ryzen 7 нового поколения по сравнению с Ryzen 9 предыдущего поколения.

В другом тесте Cinebench R23 результаты как в одноядерном, так и в многоядерном режиме для Ryzen 7 7745HX уступают Intel Core i9-12900HK. Это чип Alder Lake 12-го поколения имеет в общей сложности 14 ядер и 20 потоков (6 P-ядер с Hyper-Threading и 8 E-ядер).

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