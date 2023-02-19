А также опережает i9-12900HX 12-го поколения примерно на 40%

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Мобильные процессоры Intel 13-го поколения в основном представляют собой обновление предыдущих кристаллов 12-го поколения. Линейка Raptor Lake-HX с реализацией BGA компонентов для ПК предоставляет полный набор функций семейства следующего поколения мобильным пользователям. Недавно журналисты получили в свои руки ноутбук Razer Blade 16 с процессором Core i9-13950HX и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 для мобильных ПК.

Сравнивая Razer Blade 16 на базе Core i9-13950HX с современными флагманами, мы получаем следующую диаграмму:

Raptor Lake-HX благодаря 24 ядрам (8P + 16E) и 32 потокам работающим с пиковой (одноядерной) тактовой частотой 5,5 ГГц в два раза быстрее, чем AMD Ryzen 9 6900HX. Мы ожидаем повышения производительности на 30-40% в многоядерном сегменте по сравнению с собственными предложениями Intel Alder Lake-HX предыдущего поколения.

Мы включили результаты Cinebench R23 процессора AMD Ryzen 7 7840HS следующего поколения на базе архитектуры Zen 4, что практически не повлияло на результаты. Core i9-13950HX на 66% быстрее своего конкурента Dragon Range в многопоточном тесте. Учитывая что 7840HS - восьмиядерная модель с TDP 35 Вт, а 13950HX - 24-ядерная модель с TDP 55 Вт+ это некорректное сравнение.

Переходя к одноядерным тестам вы можете видеть, что у Intel мало что изменилось в сравнении с предыдущим поколением. Это понятно поскольку ядро Raptor Cove технически является более быстрым Golden Cove с большим объемом кэш-памяти второго уровня. Однако по сравнению с предложениями AMD существует большая разница. Core i9-13950HX примерно на 30% быстрее, чем Ryzen 9 6900HX в однопоточном тесте Cinebench R23.

Cinebench R20 еще больше увеличивает разрыв между Raptor Lake-HX следующего поколения и его конкурентами. Core i9-13950HX в 2,34 раза быстрее, чем AMD Ryzen 9 6900HX в многопоточном тесте. По сравнению с его предшественником Core i9-12900HX, мы наблюдаем прирост производительности почти на 30%.

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Как и прежде рост одноядерной производительности не столь впечатляющий. i9-13950HX примерно на 10% быстрее, чем 12900HX в тесте 1T Cinebench R20, и превосходит Ryzen 9 6900HX на целых 38%, хотя и при большей мощности.