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AMD и GPU Open сделали доступным исходный код FidelityFX Super Resolution 2.2. FSR 2.2 был анонсирован вместе с первыми видеокартами RDNA 3 в ноябре прошлого года и был в центре внимания во время участия AMD в выставке CES 2023. Его уже можно было испытать в таких играх, как Forza Horizon 5, F1 22 и Need for Speed Unbound.
Два быстрых автомобиля не случайно первыми представили FSR 2.2. Одна из ключевых особенностей последней версии этого API заключается в том, что он уменьшает проблему называемую "высокоскоростной ореол". И эта проблема чаще встречается в гонках, когда "вы играете от третьего лица", - говорится в сообщении блога сообщества опубликованном AMD.
Другие новые функции в FSR 2.2 на которые стоит обратить внимание, - это "Debug API Checker" для устранения неполадок разработчика и ряд качественных настроек. Краткая справочная таблица созданная GPU Open и приведенная ниже, содержит обзор этих настроек, одна из которых повышает качество HDR.
Документация FSR была обновлена, чтобы отразить все изменения и новые функции версии 2.2. В API внесены некоторые преобразования которые могут повлиять на то, как значения в текстурах Reactive Mask и Transparency & Composition Mask влияют на масштабирование, поэтому содержимое этих масок необходимо настроить для достижения наилучшего качества.
AMD подчеркивает, что апскейлинг FSR уже реализован в 250 играх, и это стоит отметить. Из этого числа 110 поддерживают новую технологию FSR 2.X, и AMD ожидает, что баланс в пользу FSR 2.X скоро достигнет критической точки.