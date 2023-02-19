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Выпустив на прошлой неделе драйвер графического процессора Arc настроенный для Hogwarts Legacy и Returnal, инженеры-программисты Intel выпускают еще одно обновление. На этот раз с оптимизацией для многих игр.
Конечно и AMD, и NVIDIA предлагают более быстрые дискретные графические решения, чем Intel со своими графическими процессорами Arc. Но агрессивный график выпуска драйверов Intel по-прежнему заслуживает внимания, учитывая, что оптимизация производительности программного обеспечения и исправления ошибок являются важной частью комфортной игры.
По данным Intel на новых драйверах Arc A750 может выдавать 174 кадра в секунду в The Settlers: New Allies с разрешением 1080p или 130 кадров в секунду при разрешении 1440p. В обоих случаях при настройках высокого качества изображения. И это без технологии апскейлинга Intel XeSS, которая будет добавлена в игру через некоторое время после запуска. Это немного лучше чем у NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ, согласно собственному тестированию Intel.
Intel также предоставила некоторые тестовые данные для Returnal. Используя последний драйвер владельцы Arc 750 могут рассчитывать на 71 кадр в секунду при разрешении 1080p и 67 кадров в секунду при разрешении 1440p. И снова внутренние сравнительные данные Intel показывают, что эти цифры опережают GeForce RTX 3060 на несколько кадров.
В настоящее время Arc A750 стоит 250 долларов, а GeForce RTX 3060 12 ГБ стоит 330 долларов. Intel утверждает, что Arc A750 предлагает лучшее соотношение цены и качества - до 65 процентов больше при разрешении 1080p и до 75 процентов больше при 1440p.
Однако воспринимайте эти цифры с долей скептицизма, поскольку для значимого сравнения необходимы технологии масштабирования, трассировка лучей в реальном времени и больший размер выборки. В журналистском тестировании (когда A750 впервые была выпущена) оказалось, что карта выгодно конкурировала с 3060, но было несколько игр и настроек где карта среднего уровня от NVIDIA вышла на первое место.