Message Guard защищает от заражения изолируя файлы изображений поступающих на ваш мессенджер.

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Все методы здравого смысла по избеганию вредоносных программ бесполезны против атаки zero-click. Эти эксплойты выглядят как файлы изображений и их загрузка может мгновенно заразить ваш телефон без какой-либо помощи с вашей стороны. Телефон заражается просто путем обработки изображения. Вредоносная программа для наблюдения Pegasus от NSO Group использовала этот метод для заражения телефонов активистов и журналистов. ПО zero-click часто продается за миллионы долларов в даркнете, потому что жертве трудно даже узнать, что она заражена.

Антивирус Samsung сканирует файл по частям, чтобы убедиться в его безопасности. Если это вредоносное ПО, полезная нагрузка изображения никогда не получит доступ к остальной части операционной системы. Если файл чистый, то телефон нормально обрабатывает и открывает файл. Процесс происходит достаточно быстро, поэтому вы не заметите задержку.

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Message Guard доступен в семействе Galaxy S23 с поддержкой как Samsung Messages, так и Google Messages. Будущее обновление программного обеспечения добавит поддержку Message Guard для сторонних приложений обмена сообщениями. Точно так же Message Guard появится на большем количестве телефонов Samsung с обновлением в конце этого года. Samsung не уточнила, какие устройства будут включены, но на них должно быть установлено новейшее программное обеспечение One UI 5.1 основанное на Android 13. Планируется, что большинство телефонов Samsung за последние несколько лет получат это обновление.