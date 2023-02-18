Hyundai также предоставляет правоохранительным органам бесплатные замки на руль для раздачи владельцам затронутых моделей.

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Hyundai и Kia реагируют на всплеск угонов автомобилей после ролика TikTok, который показывает, что автомобили с кнопочным зажиганием и без замка руля были легкой мишенью. Hyundai уже разработала программное обеспечение для защиты от угона для миллионов своих автомобилей, которое включает в себя логику программного обеспечения сигнализации, чтобы продлить звук сигнала тревоги с 30 секунд до одной минуты и требует, чтобы ключ был в замке зажигания для заведения двигателя.

По данным Министерства транспорта США ролик TikTok связанный с автомобилями Hyundai и Kia не только увеличил количество краж, но и привел к 14 зарегистрированным авариям и 8 смертельным случаям. Это побудило компании Hyundai и Kia быстро решить проблему, и вскоре появятся новые обновления противоугонной системы.

Ролик показывает потенциальным ворам как снять кожух рулевой колонки, чтобы открыть порт USB-A, который можно использовать для подключения к автомобилю. Недостаток в конструкции позволяет системе обходить иммобилайзер, который проверяет код подлинности в транспондере ключа на ЭБУ автомобиля.

Интерьер Hyundai Elantra

В пресс-релизе Hyundai говорится, что обновление иммобилайзера и сигнализации будет запущено в качестве сервисной кампании в общей сложности для 4 миллионов автомобилей, начиная с 14 февраля 2023 года. Обновление затронет более чем 1 миллион автомобилей в 2017-2020 модельных годах. Это касается моделей Elantra, Sonata 2015–2019 гг. и Venue 2020–2021 гг. Остальные затронутые автомобили получат обновление к июню 2023 года.

Обновление необходимо будет провести у официального дилера Hyundai, и по словам компании это займет всего около часа. После того как обновление будет применено, автомобиль будет украшен наклейкой на стекло, чтобы предупредить потенциальных воров о том, что авто оснащено усовершенствованной противоугонной технологией.

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Kia еще не начала развертывание обновлений для решения этой проблемы, но заявляет, что в ближайшее время предоставит решение владельцам затронутых автомобилей.