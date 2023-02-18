Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
TikTok вынуждает Hyundai и Kia выпустить патч для защиты автомобилей от угона
Hyundai также предоставляет правоохранительным органам бесплатные замки на руль для раздачи владельцам затронутых моделей.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Hyundai и Kia реагируют на всплеск угонов автомобилей после ролика TikTok, который показывает, что автомобили с кнопочным зажиганием и без замка руля были легкой мишенью. Hyundai уже разработала программное обеспечение для защиты от угона для миллионов своих автомобилей, которое включает в себя логику программного обеспечения сигнализации, чтобы продлить звук сигнала тревоги с 30 секунд до одной минуты и требует, чтобы ключ был в замке зажигания для заведения двигателя.

По данным Министерства транспорта США ролик TikTok связанный с автомобилями Hyundai и Kia не только увеличил количество краж, но и привел к 14 зарегистрированным авариям и 8 смертельным случаям. Это побудило компании Hyundai и Kia быстро решить проблему, и вскоре появятся новые обновления противоугонной системы.

Ролик показывает потенциальным ворам как снять кожух рулевой колонки, чтобы открыть порт USB-A, который можно использовать для подключения к автомобилю. Недостаток в конструкции позволяет системе обходить иммобилайзер, который проверяет код подлинности в транспондере ключа на ЭБУ автомобиля.

Интерьер Hyundai Elantra

В пресс-релизе Hyundai говорится, что обновление иммобилайзера и сигнализации будет запущено в качестве сервисной кампании в общей сложности для 4 миллионов автомобилей, начиная с 14 февраля 2023 года. Обновление затронет более чем 1 миллион автомобилей в 2017-2020 модельных годах. Это касается моделей Elantra, Sonata 2015–2019 гг. и Venue 2020–2021 гг. Остальные затронутые автомобили получат обновление к июню 2023 года.

Обновление необходимо будет провести у официального дилера Hyundai, и по словам компании это займет всего около часа. После того как обновление будет применено, автомобиль будет украшен наклейкой на стекло, чтобы предупредить потенциальных воров о том, что авто оснащено усовершенствованной противоугонной технологией.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Kia еще не начала развертывание обновлений для решения этой проблемы, но заявляет, что в ближайшее время предоставит решение владельцам затронутых автомобилей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tiktok #hyundai #kia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
В США страховые компании отказываются страховать южнокорейские машины
Конкурирующий с TikTok сервис YouTube Shorts достиг 50 000 000 000 просмотров в день
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
18
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
24
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
7
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
9
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
11
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
3
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
48
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
44
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
1
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
2
На Международной космической станции опять проблемы, Роскосмос отложил запуск «Союз МС-23» на март
2
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
Бывший президент Грузии допустил участие страны в военном конфликте на стороне России
2
4 ожидаемых проекта Apple буксуют из-за технических проблем
+
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
2
ВС РФ продолжают охоту на HIMARS: на Донецком направлении уничтожены две пусковые установки
4
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6

Популярные статьи

Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
75
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
25
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
9
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
6
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
166
О GeForce GTX 760 в 2023 году
13
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
31

Сейчас обсуждают

grom9000
03:09
Вот ты и слилась опять в унитазик ))) Кстати че по поводу видео? Опровергать будешь нет? Или нвидиа так и останется говном?
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
Зю
02:59
Вот бы количество всякие SATA и USB урезать в два раза, убрать вафлю, поставить звук с гигабитной сетью для галочки, но с нормальным питальником. И такое продавать баксов за 150. Типа щикарной B450M-P...
Компания MSI подготовила для фанатов AMD бюджетную материнскую плату MAG X670E
32Влад32
02:53
Однозначно.
Госдеп США: Военные базы РФ в Крыму - законные цели для Украины
Alex-IT
02:29
А сколько денег на подписку в сумме потратили?
История MMO RPG World of Warcraft, её устройство, чем именно она привлекает геймеров
Alex-IT
02:29
Диванный аналитик пожаловал)))
История MMO RPG World of Warcraft, её устройство, чем именно она привлекает геймеров
Art Art
02:26
Чел, не все живут на МРОТ, нет больше всеобщей совковой бедности, уже 30 лет как.
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
Jason Barrera
02:26
Там, где ваша шняга производится, хаймерс и прочая абрамс, тоже пора признать законными целями и насрать, где они производятся, если они попадают в хохлоплядию! Пора всё в труху. И уже не за горами. В...
Госдеп США: Военные базы РФ в Крыму - законные цели для Украины
Art Art
02:24
Чем Red Devil 7900XTX не угодил? 4090 конечно пушка, но разница в цене пропорциональна разнице в производительности.
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
Art Art
02:12
Обзор карт это похлеще Камеди Клаба: Сначала (хз с какой целью) разберем ее до костей, поизучаем шрифты на компонентах, проверим на месте ли сам чип, а также узнаем какого цвета коннекторы вертушек....
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
Котик
02:02
Опять этот "шах-мимоза-боярышник". Скучно тебе стало, да, хамло? Не то, что раньше было, когда ты здесь ботами имитировал бурную деятельность, оскорбляя всех, кого не лень. Комменты твои теперь выреза...
Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем