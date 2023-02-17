Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Администрация США стремится ускорить внедрение электромобилей с помощью субсидии в 7,5 млрд долларов
И новых правил зарядных устройств для них
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Программа федерального финансирования с бюджетом 7,5 миллиардов долларов предъявляет компаниям следующие требования для участия в ней: использовать единый стандарт США разъемов для зарядки, известный как "Комбинированная система зарядки (CCS)" и принять стандартные способы оплаты.

Одним из наиболее привлекательных аспектов новых правил является то, что Tesla планирует внедрить стандарты CCS.

"Независимо от того, какой электромобиль вы водите, мы хотим убедиться, что вы сможете узнать цену, которую вы заплатите, и зарядить его удобным способом", - отметил министр транспорта Пит Буттиджиг. 

По словам представителей администрации, теперь когда правила окончательно согласованы, штаты смогут начать делать заказы с использованием федеральных грантов и приступить к строительству огромной сети зарядки. Президент Джо Байден надеется, что к 2030 году инфраструктура электромобилей увеличится до 500 000 зарядных устройств по всей стране. По данным Белого дома, в настоящее время в США установлено около 130 000 зарядных устройств для электромобилей. Интеграция нагнетателей Tesla в единую сеть позволит к концу 2024 года построить не менее 7500 зарядных устройств для всех электромобилей.

По словам Буттиджига, часть финансирования в размере 1,5 миллиарда долларов уже распределена Департаментом транспорта, и вскоре будет открыт первый этап конкурсного финансирования. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году 50% всех продаж новых автомобилей были с нулевым уровнем выбросов, при этом федеральным агентствам было поручено заменить все авто государственного парка легковых автомобилей на электрические к 2035 или 2027 году.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

"Эти новые стандарты сделают так, что вы сможете заряжать электромобиль на основных автомагистралях так же просто, как заправлять бензин независимо от того на какой машине вы едете", - заявил Митч Ландриу, представитель инфраструктуры Белого дома.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
Эксперимент: автопилот Tesla ездит не по правилам, сбивая манекены и коляски
Ford приостановил производство и поставки F-150 Lightning
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
5
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
2
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
9
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
8
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
8
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
8
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+
США в очередной раз отказали Украине в поставках дальнобойных ракет ATACMS
+
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
1
Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту AORUS RTX 4090 Gaming Box с жидкостным охлаждением и БП
2
Боец ЧВК "Вагнер" - в Угледаре Украина потеряла 7 раз больше бойцов, чем штурмующая сторона
16

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
58
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
23
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
35
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
46
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора
38
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:32
К 2050-му сделают?
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
[Zero]
02:31
Системные требования Киберпанка, некстген Ведьмака 3, RDR2 и других игр мешают. ) Хотя с DLSS и FG может и будет. Ну подумаю еще, спасибо за совет.
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
32Влад32
02:30
Возможность? Они воюют против нас, взрывают наши газопроводы, устраивают другие теракты. Что еще надо? Чтобы по нам ракеты ядерные запустили? Прекратите для начала показательно совместную деятельность...
В МИД РФ допустили возможность разрыва отношений с США
32Влад32
02:27
Повысят, однозначно. Пока вся западная Европа засунула языки в попу, США могут беспредельничать. Но бесконечно это продолжаться не будет. Именно поэтому США сходят с ума, развязали третью мировую, в н...
В июле США объявят дефолт, если Конгресс не повысит лимит госдолга
Илья Коваленко
02:26
Киберпанк - игра для дегенератов.
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
V.L.A.D.L.E.N
02:23
Опять какая-то срань. 11 Ultra - the best!
В сеть попало реальное изображение Xiaomi 13 Ultra
32Влад32
02:22
Не готов? Пошел вон! И не территории это Украины. Такую страну создал СССР, а его правопреемник Россия все исправит.
Зеленский заявил о неготовности к сдаче территорий Украины в обмен на мир
32Влад32
02:20
Только полный идиот может думать, что третья мировая - это не страшно. Но, к сожалению, она уже идет. Пока что еще в относительно мягкой фазе. Но посмотрите на Запад. Они же постепенно подводят к боле...
В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе
Илья Коваленко
02:18
Блок 850 тянет две 3080 - проверено.
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
Илья Коваленко
02:16
Как раз таки 30ю серию и стоит брать. Она сейчас максимально подешевела, скоро будет рост, так как Биткоин собирается на Марс улететь.
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем