И новых правил зарядных устройств для них

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

Программа федерального финансирования с бюджетом 7,5 миллиардов долларов предъявляет компаниям следующие требования для участия в ней: использовать единый стандарт США разъемов для зарядки, известный как "Комбинированная система зарядки (CCS)" и принять стандартные способы оплаты.

Одним из наиболее привлекательных аспектов новых правил является то, что Tesla планирует внедрить стандарты CCS.

"Независимо от того, какой электромобиль вы водите, мы хотим убедиться, что вы сможете узнать цену, которую вы заплатите, и зарядить его удобным способом", - отметил министр транспорта Пит Буттиджиг.

По словам представителей администрации, теперь когда правила окончательно согласованы, штаты смогут начать делать заказы с использованием федеральных грантов и приступить к строительству огромной сети зарядки. Президент Джо Байден надеется, что к 2030 году инфраструктура электромобилей увеличится до 500 000 зарядных устройств по всей стране. По данным Белого дома, в настоящее время в США установлено около 130 000 зарядных устройств для электромобилей. Интеграция нагнетателей Tesla в единую сеть позволит к концу 2024 года построить не менее 7500 зарядных устройств для всех электромобилей.

По словам Буттиджига, часть финансирования в размере 1,5 миллиарда долларов уже распределена Департаментом транспорта, и вскоре будет открыт первый этап конкурсного финансирования. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году 50% всех продаж новых автомобилей были с нулевым уровнем выбросов, при этом федеральным агентствам было поручено заменить все авто государственного парка легковых автомобилей на электрические к 2035 или 2027 году.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

"Эти новые стандарты сделают так, что вы сможете заряжать электромобиль на основных автомагистралях так же просто, как заправлять бензин независимо от того на какой машине вы едете", - заявил Митч Ландриу, представитель инфраструктуры Белого дома.