реклама
Процессоры Intel Raptor Lake серии T наконец поступили в розничную продажу, по крайней мере в Германии. Немецкий ритейлер ориентированный на ПК CaseKing выставил на продажу полный ассортимент относительно экономичных процессоров RPL для настольных ПК. Чтобы снизить энергопотребление процессоров до 35 Вт, Intel обычно резко сокращала как базовые, так и повышенные тактовые частоты, но другие важные ключевые характеристики, такие как количество ядер и размер кэш-памяти, остаются неизменными.
Давайте подробнее рассмотрим, что предлагается и какие компромиссы были сделаны для снижения типичного энергопотребления по сравнению с обычными настольными процессорами мощностью 65 Вт без суффикса. Новый Intel Core i9-13900T с 24 ядрами (8P+16E) имеет базовую/ускоренную тактовую частоту P-ядра 1,1/5,3 ГГц. Это сопоставимо с i9-13900 с 2,0/5,6 ГГц. Максимальная турбомощность для T-чипа также снижена с 219 Вт до 106 Вт. Точно так же Core i7-13700T имеет P-ядра с базовой частотой сниженной на 700 МГц и турбо частотой сниженной на 300 МГц, по сравнению с Core i7-13700, при этом максимальная мощность в турборежиме снижается с 219 Вт до 106 Вт.
Новый Intel Core i3-13100T с 4 ядрами (4P+0E) имеет базовую/ускоренную тактовую частоту P-ядра 2,5/4,2 ГГц. Это сопоставимо с i3-13100 с 3,4/4,5 ГГц. Максимальная турбомощность для T-чипа также снижена с 89 Вт до 69 Вт.
Цены на процессоры CaseKing установил следующие:
i9-13900T @ $674 (629€)
i7-13700T @ $470 (439€)
i5-13600T @ $309 (289€)
i5-13500T @ $284 (265€)
i5-13400T @ $273 (255€)
i3-13100T @ $155 (145€)