Он будет иметь 12 ГБ видеопамяти и 192 битную шину.

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NVIDIA еще не выпустила и даже не анонсировала GeForce RTX 4070. В настоящее время линейка видеокарт настольных компьютеров компании состоит из GeForce RTX 4090 (AD102-300-A1), GeForce RTX 4080 16 ГБ (AD103-300-A1) и GeForce RTX 4070 Ti (AD104-400-A1). Первоначально NVIDIA планировала предложить вторую модель GeForce RTX 4080 с меньшим объемом видеопамяти (12 ГБ) и меньшим количеством ядер CUDA, но в конечном итоге она превратилась в GeForce RTX 4070 Ti.

Если предположить, что фотография опубликованная MEGAsizeGPU (@Zed_Wang) в Твиттере реальна, похоже, что GeForce RTX 4070 будет оснащена урезанной версией графического процессора AD104 Ada Lovelace, установленного внутри его собратьев Ti. Вот сравнение слухов о характеристиках ядра между двумя картами:

GeForce RTX 4070 Ti: 7,680 CUDA cores, 2,310MHz base clock, 2,610MHz boost clock, 12GB GDDR6X memory, 192-bit bus, 800$ розничная цена

GeForce RTX 4070: 5,888 CUDA cores, 1,920MHz base clock, 2,475MHz boost clock, 12GB GDDR6X memory, 192-bit bus, розничная цена неизвестна

Если эти спецификации актуальны, то мы ожидаем сокращения количества ядер CUDA на 23,3% и более медленных тактовых частот. В то время как GeForce RTX 4070 Ti обеспечивает графическую производительность 40 терафлопс, обычная GeForce RTX 4070 работает на уровне 29 терафлопс.

Что не изменится, так это конфигурация памяти. Как и модель Ti, версия без Ti будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6X привязанной к 192-битной шине, что обеспечивает пропускную способность памяти 504 ГБ/с.

Также сообщается, что будет две версии AD104-250: одна для карт эталонной модели (PG141-SKU343), а другая для модели Founders Edition (PG141-SKU344). Кроме того ходят слухи, что для некоторых эталонных моделей (PG141-SKU345) будет вариант AD104-251-A1. Итак, всего три SKU. Согласно @hkepcmedia, для версии 250 требуется схема компаратора напряжения, а для версии 251 - нет.

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По слухам, GeForce RTX 4070 появится на прилавках магазинов в апреле. Если это так мы подозреваем, что NVIDIA сделает объявление на мероприятии GTC которое пройдет с 20 по 23 марта.