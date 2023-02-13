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Аппаратное обеспечение AMD не очень хорошо показало себя в недавно выпущенном блокбастере Avalanche Hogwarts Legacy. Radeon RX 7900 XTX отстает от заметно более дешевой Intel Arc A770 в определенных сценариях. В среднем в тесте TPU частота у RX 7900 XTX составляет всего 6 кадров в секунду, за ней следует RX 6900 XT с 5,1 кадра в секунду. Флагман RDNA 3 за 1000 долларов уступает RTX 3060 за 300 долларов и RTX 2080 Ti четырехлетней давности.
Даже Intel Arc A770 быстрее топового графического процессора Radeon. В среднем частота у Arc составляет 17 кадров в секунду, что почти в 3 раза быстрее, чем у RX 7900 XTX. Между тем GeForce RTX 4080 более чем в 4 раза быстрее, чем RX 7900 XTX, а RTX 4090 увеличивает отрыв до 6 раз. Производительность процессора у Ryzen тоже выглядит не очень хорошо.
Ryzen 9 7950X в паре с GeForce RTX 4090 обеспечивает 65 кадров в секунду при разрешении 1080p RT Ultra (DLSS настроен на производительность). Его конкурент Raptor Lake-S Core i9-13900K намного быстрее, со средней скоростью 94 кадра в секунду с той же конфигурацией.
Флагман Raphael сталкивается с меньшим количеством задержек из-за того, что все потоки расположены близко друг к другу на одной и той же ПЗС, в то время как часть Raptor Lake-S не назначает ни одного потока одному из более медленных ядер Gracemont "E".
CapFrameX также отмечает, что драйверы GeForce снижают производительность игры до 9%.
Как отмечают многие пользователи, производительность сильно варьируется от сцены к сцене, и вы не всегда увидите такие дельты. Тем не менее, вы увидите разницу в требовательных сценариях, где игра имеет тенденцию к провалам частоты кадров.