Компания выиграла от распродажи запасов и повышения цен со стороны конкурирующей Intel.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Увеличение доли также произошло из-за того, что рынок процессоров в целом пережил крупнейшее квартальное и годовое снижение за 30 лет, когда исследовательская фирма отслеживала такие данные.

"Хотя Mercury не отслеживала рынок во время спада рынка процессоров в 1985–1986 годах, падение рыночных доходов в 2022 году было хуже, чем результаты Intel за те годы, что вероятно сделало нынешний спад продаж худшим в истории рынка ПК", - говорится в сообщении Mercury Research.

Конечно все это относительно, и люди по-прежнему покупают процессоры, пусть и по сниженной цене. Не считая аппаратного обеспечения ARM, поставки в 2022 году составили 374 миллиона штук при общей выручке в 65 миллиардов долларов. Эти цифры представляют собой снижение на 21 процент и 19 процентов соответственно.

Согласно отчету, основная часть спада отгрузок может быть связана с избыточными отгрузками запасов в предыдущих кварталах. В результате поставщики процессоров "намеренно ограничивают поставки", чтобы избавиться от существующих запасов. Согласно отчету, это вызов для поставщиков, поскольку они также борются со снижением спроса на процессоры для ПК и усилением макроэкономических проблем.

"Поставки процессоров для настольных ПК значительно сократились после значительного роста в третьем квартале. Это вероятно связано с ростом цен Intel, который привел к сокращению продаж в третьем квартале, за которым последовал резкий спад в четвертом квартале. В то время как у Intel и AMD поставки ЦП для настольных ПК значительно сократились, поставки у Intel упали сильнее, что привело к увеличению доли AMD на сокращающемся рынке", - говорится в отчете Mercury Research.

Фирма занимающаяся исследованиями рынка предупреждает, что это больше отражает состояние складских запасов Intel, а не спрос конечных пользователей. Кроме того, часть доли рынка AMD увеличилась за счет IoT и заказных продуктов, последние из которых учитывают чипы в игровых консолях, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Даже принимая во внимание все это, Mercury Research сообщает, что общий рост доли рынка AMD (5,7 пункта в прошлом году) "вероятно является настоящим увеличением доли, а не движением запасов". Общая доля процессоров AMD x86 в конце 2022 года выросла до 31,3 процента по сравнению с 28,5 процента в предыдущем квартале и 25,6 процента в конце 2021 года.

Это произошло полностью за счет Intel, которая по-прежнему доминирует на рынке с долей 68,7%, хотя это меньше, чем 74,5% год назад.

Если посмотреть на рынок серверов, разрыв будет больше, а движений меньше. Intel по-прежнему доминирует и там, на ее долю приходится 82,4% всех серверных ЦП на конец 2022 года. Ее доля практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом (82,5%), хотя и ниже по сравнению с 89,3% в конце 2021 года.

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