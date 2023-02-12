реклама
Гонконгский производитель мини-ПК Minisforum выставил на предварительную продажу свой мини ПК MC560. На данный момент фирма продвигает устройство ориентированное на видеоконференцсвязь, пока для домашнего рынка.
В последний раз мы говорили о серии Mars Minisforum MC560, когда она был анонсирована в декабре прошлого года. В то время нам сказали, что устройство ожидается с процессором AMD Ryzen 5 5600U в основе. Однако готовая версия для потребителей была обновлена до AMD Ryzen 5 5625U.
Оба процессора имеют конфигурацию 6C/12T, используют ядра AMD Zen 3 и имеют базовую тактовую частоту 2,3 ГГц, но новый Ryzen 5 5625U может похвастаться тактовой частотой boost 4,3 ГГц (по сравнению с 4,2 ГГц у Ryzen 5 5600U). 5600U имеет настраиваемый TDP 10-25 Вт, а TDP 5625U официально составляет 15 Вт.
Выше вы можете увидеть полные характеристики недавно выпущенного для предпродажи устройства. Оно выглядит вполне пригодным для использования в качестве повседневного мини-ПК, одной из ключевых особенностей этого миниатюрного дизайна является удобная конфигурация для видеоконференций. Мы получаем QHD-камеру поверх корпуса, угол наклона которой немного регулируется. Кроме того, микрофоны с двойным формированием луча на 180° должны обеспечить точную и четкую направленную запись речи, а функция шумоподавления AI обеспечивается решением на базе DSP. Встроенные динамики позволяют этому мини ПК проводить видеоконференции на мониторе без дополнительных колонок.
Модель с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ NVMe SSD и установленной Windows 11 предлагается сейчас за 400 долларов. Модель на 32 ГБ также доступна за 460 долларов. Отгрузка потребителям запланирована на середину марта.