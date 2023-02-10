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По словам MSI, для этой расширенной поддержки памяти обновления BIOS не требуются. Это позволит использовать системы с оперативной памятью до 96 ГБ (2 слота) или 192 ГБ (материнские платы с 4 слотами).
Производители памяти представили модули памяти емкостью 24 ГБ и 48 ГБ в прошлом месяце. Micron, чьи микросхемы памяти используются рядом брендов, заявила, что новые модули DIMM этой емкости можно будет использовать на платформах Intel XMP и AMD Expo. Однако сегодня в пресс-релизе MSI не упоминается о совместимости материнских плат AMD.
MSI поделилась несколькими скриншотами двух разных систем, сконфигурированных с новыми модулями DDR5, увеличив их объем максимальной поддержки оперативной памяти со 128 ГБ до 192 ГБ. На первом снимке экрана показан компьютер с процессором Intel Core i9-12900KF и материнской платой MSI MPG Z690 Carbon WiFi с четырьмя модулями памяти Corsair DDR5-5600.
Пример системы Raptor Lake предоставленный MSI, оснащен процессором Intel Core i9-13900K, подключенным к материнской плате MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi, опять же с 192 ГБ ОЗУ благодаря четырем модулям памяти Corsair DDR5-5600.
MSI предполагает, что энтузиастов ПК может заинтересовать дополнительный объем оперативной памяти, "чтобы получить более эффективную систему с большей производительностью, особенно для многозадачных геймеров и пользователей". Те у кого более сложные задачи, требующие еще большего объема оперативной памяти и более мощной обработки данных, будут ориентироваться на системы рабочих станций более высокого уровня с процессорами семейств Intel Xeon или AMD Threadripper и Epyc.
Мы еще не видели модули DDR5 емкостью 24 ГБ или 48 ГБ в розничной продаже, поэтому мы не можем комментировать цены.