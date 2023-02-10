И обладает достаточной производительностью для четырех дисплеев 8K.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Эти мини-ПК имеют ширину около 10 сантиметров и высоту менее пяти сантиметров. Это дает вам маленькую систему с процессором Ryzen 5 7535U или Ryzen 7 7735U на ваш выбор. Это шести- и восьмиядерные чипы соответственно с тактовой частотой до 4,75 ГГц. Несмотря на номенклатуру Ryzen 7000, это мобильные процессоры, поэтому они используют новую схему именования мобильных процессоров компании.

Это означает, что они основаны на пересмотренном ядре Zen 3+, а не на Zen 4. Процессоры имеют TDP 28 Вт и встроенную графику Radeon 660M или 680M. Эти графические процессоры Radeon имеют шесть и двенадцать CU соответственно на базе RDNA 2.

Вы можете оснастить одну из этих систем семейства 4x4 BOX 7000/D5 парой 260-контактных модулей SO-DIMM DDR5, работающих со скоростью 4800 млн транзакций в секунду, с емкостью до 32 ГБ на модуль. Системы имеют порт HDMI 2.0 и порт DisplayPort 1.4a, а также пару портов USB Type-C, которые поддерживают альтернативный режим DisplayPort, что означает, что вы можете подключить четыре дисплея 8K к одному из этих маленьких блоков, если хотите пожертвовать частотой обновления.

Для других подключений вы получаете три порта USB Type-A (два 2.0 и один 3.2 Gen 2), а также два порта Type-C с поддержкой USB4. На передней панели также есть комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Возможно, одной из самых интересных особенностей этих машин является пара разъемов RJ-45 - один для подключения Gigabit Ethernet с поддержкой DASH, а другой - для подключения Ethernet 2,5 Гбит/с. Оба основаны на Realtek, что означает, что они должны работать на любой современной ОС.

Слот M.2-2280 расположен над слотом M.2-2230 для карты Wi-Fi

Что касается внутренней памяти, вы получаете один слот M.2-2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4, слот M.2-2230 с адаптером Wi-Fi 6E, а также один порт SATA-III. Мы не совсем уверены, как вы будете использовать порт SATA, потому что насколько мы можем судить места для диска нет, но изображения ясно показывают, что порт есть.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

ASRock упустила некоторые ключевые детали из своего пресс-релиза; а именно, когда и за сколько вы можете купить один из этих ПК. Newegg предлагает несколько более старых моделей серии 4x4 BOX, и их цены начинаются примерно с 470 долларов.