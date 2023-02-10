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Эти мини-ПК имеют ширину около 10 сантиметров и высоту менее пяти сантиметров. Это дает вам маленькую систему с процессором Ryzen 5 7535U или Ryzen 7 7735U на ваш выбор. Это шести- и восьмиядерные чипы соответственно с тактовой частотой до 4,75 ГГц. Несмотря на номенклатуру Ryzen 7000, это мобильные процессоры, поэтому они используют новую схему именования мобильных процессоров компании.
Это означает, что они основаны на пересмотренном ядре Zen 3+, а не на Zen 4. Процессоры имеют TDP 28 Вт и встроенную графику Radeon 660M или 680M. Эти графические процессоры Radeon имеют шесть и двенадцать CU соответственно на базе RDNA 2.
Вы можете оснастить одну из этих систем семейства 4x4 BOX 7000/D5 парой 260-контактных модулей SO-DIMM DDR5, работающих со скоростью 4800 млн транзакций в секунду, с емкостью до 32 ГБ на модуль. Системы имеют порт HDMI 2.0 и порт DisplayPort 1.4a, а также пару портов USB Type-C, которые поддерживают альтернативный режим DisplayPort, что означает, что вы можете подключить четыре дисплея 8K к одному из этих маленьких блоков, если хотите пожертвовать частотой обновления.
Для других подключений вы получаете три порта USB Type-A (два 2.0 и один 3.2 Gen 2), а также два порта Type-C с поддержкой USB4. На передней панели также есть комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Возможно, одной из самых интересных особенностей этих машин является пара разъемов RJ-45 - один для подключения Gigabit Ethernet с поддержкой DASH, а другой - для подключения Ethernet 2,5 Гбит/с. Оба основаны на Realtek, что означает, что они должны работать на любой современной ОС.
Слот M.2-2280 расположен над слотом M.2-2230 для карты Wi-Fi
Что касается внутренней памяти, вы получаете один слот M.2-2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4, слот M.2-2230 с адаптером Wi-Fi 6E, а также один порт SATA-III. Мы не совсем уверены, как вы будете использовать порт SATA, потому что насколько мы можем судить места для диска нет, но изображения ясно показывают, что порт есть.
ASRock упустила некоторые ключевые детали из своего пресс-релиза; а именно, когда и за сколько вы можете купить один из этих ПК. Newegg предлагает несколько более старых моделей серии 4x4 BOX, и их цены начинаются примерно с 470 долларов.