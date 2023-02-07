систему восстановления ярости и многое другое

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

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Самый последний полноценный сиквел популярной франшизы Tekken 7 вышел почти восемь лет назад. Естественно фанаты были взволнованы, когда в сентябре прошлого года был анонсирован Tekken 8. Благодаря нескольким новым видеороликам и трейлерам у нас теперь есть некоторое представление о игровой механике новой игры.

Bandai Namco недавно выпустила видео с участием исполнительного директора Tekken Project Кацухиро Харады и игрового директора Кохея Икэды, в котором представлен подробный обзор игровой механики, взятой из других игр серии и улучшенной. Основными элементами боевой концепции, на которых сосредоточено внимание, являются "Агрессия", "Видение" и "Направление битвы". Все это говорит о том, что дизайнеры стремятся поощрять больше действий, улучшать визуальные эффекты и отимизировать понимание игроком динамики матча.

Обзор игрового процесса продолжает охватывать изменения в системе Rage, впервые представленной в Tekken 6. Особая система Rage Drive используемая в Tekken 7 была удалена. Вместо этого игроки войдут в состояние ярости, когда будет получено достаточно урона, и наносимый урон будет увеличиваться по мере снижения здоровья. Игроки могут активировать Искусство Ярости, чтобы нанести противнику большой урон, но Харада и Икеда предполагают, что опытные игроки могут вместо этого предпочесть оставаться в состоянии Ярости, чтобы дольше пользоваться преимуществами увеличенного урона.





Следующий раздел видео в значительной степени посвящен шкале здоровья и восстановления. Это новая система для основных игр, адаптированная из Tekken Tag Tournament (1999). Однако эта система гораздо более интерактивна. Например получив удар, игроки могут восстановить часть своего здоровья, на что указывает мигающая белая часть их шкалы здоровья. Однако, если просто отдыхать, уклоняться или блокировать, здоровье не восстанавливается. Боец должен наносить удары по своему противнику, чтобы здоровье пополнилось в пределах белой секции.

Система "Нагрев" позволяет временно увеличить скорость атаки и урон при срабатывании. Это также показывает счетчик под полосой здоровья. После активации наполнение теплосчетчика быстро падает, поэтому наносите удары как можно быстрее, прежде чем оно исчезнет.

В художественном видео также немного рассказывается о параметрах стиля управления в игре. Хардкорные игроки захотят выбрать "Аркадный стиль". Тем не менее, теперь есть "Особый стиль", который не требует запоминания комбо заранее, поскольку он сочетает в себе функции Easy Combo и Assist из Tekken 7.





Вместе с видеороликом о системе боя был выпущен трейлер с демонстрацией Нины и геймплеем. Нина Уильямс описывается как "тихий ассасин", вооруженная шпильками и пистолетами с эффективной смертоносностью.

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Игру планируется выпустить на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam.