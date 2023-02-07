При этом минимальная предлагаемая сумма составляет 65 фунтов стерлингов за GeForce GTX 1650.

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Для геймеров, живущих в Великобритании, недавно завершившиеся аукционы на eBay показывают, что они могут получить от 175 до 250 фунтов стерлингов за GeForce GTX 1080 Ti. Тем не менее, они могут пропустить хлопоты и сборы с аукциона и обменять их старый GeForce на ASUS и получить 130 фунтов стерлингов переводом при покупке видеокарты серии GeForce RTX 40. В зависимости от графического процессора который продают геймеры, ASUS заплатит им до 300 фунтов стерлингов. Суммы обмена очевидно различаются в зависимости от графического процессора.

Что еще приятно в этой программе, так это то, что покупателю не нужно покупать графический процессор серии GeForce RTX 40 напрямую у ASUS. Однако игроку необходимо приобрести подходящую модель у участвующего поставщика, в список которых входят ASUS UK, AWD-IT, Amazon UK, Box, CCL, Currys, Ebuyer, Novatech, Overclockers и Scan. Это по крайней мере дает покупателям некоторую гибкость, чтобы сравнивать цены и, если применимо, использовать любые предложения, которые могут предложить эти розничные продавцы.

Акционный период покупки длится с 3 февраля по 17 марта 2023 года. Если геймер соответствует требованиям, он может обменять свою старую карту в "полностью рабочем состоянии" на ASUS и получить наличные обратно банковским переводом. Вот список подходящих графических процессоров серии GeForce RTX 40:

ROG Strix RTX 4080 16 ГБ

ROG Strix RTX 4080 16 ГБ ОС

ROG Strix 4080 16 ГБ White

ROG Strix RTX 4080 16GB White OC

ROG Strix 4070 Ti 12 ГБ

ROG Strix RTX 4070 Ti 12 ГБ OC

TUF Gaming RTX 4080 16 ГБ OC

TUF Gaming RTX 4070 Ti, 12 ГБ, ОС

Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 не участвует в акции, хотя ASUS включает в нее как стандартные, так и разогнанные версии GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti. Есть также пара карт выпуска TUF в дополнение к полудюжине моделей ROG Strix.

Список подходящих графических процессоров, которые покупатели могут обменять, намного длиннее и включает 34 модели нескольких поколений видеокарт AMD и NVIDIA. Подходящие карты включают Radeon RX Vega 64 (150 фунтов стерлингов), Radeon RX 5500 (50 фунтов стерлингов), GeForce RTX 3060 Ti (230 фунтов стерлингов) и GeForce RTX 1080 (100 фунтов стерлингов), и это лишь некоторые из них.

Покупателю нужно будет предъявить подтверждение покупки новой карты, которое может быть в виде снимка экрана или отсканированной копии его счета-фактуры, или даже электронного письма с подтверждением заказа. Доставка старой карты также не повлияет на торговую сумму покупателя, так как после утверждения заявки ASUS отправит игроку предоплаченный стикер для доставки.

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В целом это выглядит как достойная программа с небольшой гибкостью. Недостатком является то, что предложения возврата денег меньше, чем то, что игрок вероятно получит в результате частной продажи, и покупатели ограничены всего восемью SKU для нового графического процессора ASUS.