Процессоры Intel Core i7-13790F и i5-13490F Black Edition замечены в китайской рознице

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

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Intel расширяет линейку процессоров Core 13-го поколения несколькими новыми процессорами для настольных ПК, такими как Core i7-13790F и Core i5-13490F. Варианты "xxx90F" часто называют процессорами Black Edition, хотя это неофициальное обозначение основанное на черной розничной упаковке. Это примечательно потому что AMD какое-то время продавала настоящие процессоры Black Edition, причем эти чипы имели разблокированные множители для облегчения разгона (например, FX-8350 Black Edition более десяти лет назад).

В любом случае список данных декларации материалов (MDDS) в Intel показывает, что Core i7-13790F и Core i5-13490F действительно существуют, хотя не проливает света на спецификации или цены. Для поиска этой информации мы должны обратиться к Твиттеру, где @wxnod опубликовал скриншот CPU-Z, и к розничному сайту в Китае.

Что касается последнего, список продуктов для Core i5-13490F на JD.com показывает, что это 10-ядерный/16-поточный процессор с 6 P-ядрами и 4 E-ядрами, как и Core i5-13400F. Однако Core i5-13490F может работать в турборежиме до 4,8 ГГц, что на 200 МГц быстрее, чем у Core i5-13400F. Он также имеет немного больше кэш-памяти L3 - 24 МБ против 20 МБ.

Запрашиваемая цена Core i5-13490F составляет 1599 китайских юаней, что эквивалентно примерно 236 долларам. Мы подозреваем, что эти новые версии процессоров будут ограничены китайским рынком, как и Core i5-12490F предыдущего поколения.

Согласно скриншоту CPU-Z, Core i5-13490F набирает 779,7 балла в однопоточном тесте и 6834,5 балла в многопоточном тесте. Недавний проверенный запуск CPU-Z для Core i5-13400F показывает, что он набрал 669 баллов в однопоточном тесте и 6461 балл в многопоточном тесте.

Не так уж плохо, хотя очевидно, что это всего лишь один набор тестов. Тем не менее, повышение частоты на 200 МГц на верхнем уровне и 4 МБ дополнительного кэша L3 должны улучшить производительность в некоторых ситуациях, но часто не значительно.

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Подробности о Core i7-13790F узнать сложнее. Насколько нам известно, прямого розничного списка для него нет, как для Core i5-13490F на JD.com, только возможность добавить чип как часть комплекта материнской платы и ЦП. Следует отметить, что как и Core i5-13490F, Core i7-13790F не имеет встроенной графики (на что указывает обозначение "F") и не имеет разблокированного множителя (на что указывает отсутствие обозначения "К"). Мы также можем предположить, что его TDP составляет 65 Вт.