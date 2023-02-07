Антимонопольный регулятор Европейского союза официально предупредил Microsoft о надвигающейся угрозе добросовестной конкуренции в индустрии видеоигр.

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Сделка о приобретении Microsoft Activision-Blizzard обсуждается уже больше года. Благодаря ряду препятствий, в том числе отказу со стороны нескольких компаний и стран, сделка которая как ожидалось, будет закрыта в этом финансовом году, теперь столкнулась с еще большими трудностями. Как сообщается, антимонопольные регуляторы в США и Европейском союзе идут рука об руку.

На прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией, сообщили POLITICO, что антимонопольные агенты ЕС направили "заявление о возражениях" компании из Редмонда. Сообщается, что в этом заявлении "изложены причины, по которым сделка может угрожать добросовестной конкуренции на рынке видеоигр". А именно, существуют опасения по поводу потенциальной готовности Microsoft заблокировать доступ к франшизе Activision Call of Duty на других платформах и экосистемах, таких как PlayStation или Steam.

Это один из немногих аргументов, которые мы услышали в отношении ситуации в сентябре прошлого года, когда регулирующие органы Соединенного Королевства совместно с Управлением по рынкам конкуренции пригрозили провести более глубокое расследование. Тем не менее, опасения подобные этому могут не иметь такого большого значения из-за того, что глава Xbox Фил Спенсер официально выступил в поддержку сохранения Call of Duty на PlayStation до тех пор, "пока есть PlayStation, которую можно выпускать, мы намерены продолжать выпустить Call of Duty на PlayStation".

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В любом случае, этот шаг из ЕС не должен стать неожиданностью благодаря слухам и утечкам информации об этом в январе. В конечном счете, нам нужно будет посмотреть, сможет ли Microsoft быстро развеять эти опасения, поскольку конец финансового года Microsoft близится 30 июня.