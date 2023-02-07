Как и в случае с ноутбуками, оценки производительности нового процессора будут сильно различаться в зависимости от конструкции корпуса и теплового решения.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

реклама

Процессор AMD Ryzen 7 7840HS был замечен в тесте Cinebench R23. APU Phoenix Point оснащен восемью ядрами Zen 4 вместе с iGPU Radeon 780M. Последний имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 (768 шейдеров), работающих на частоте ядра 2,9 ГГц. Центральный процессор имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и ускорение 5,1 ГГц. ЦП входит в семейство HS и имеет TDP 35 Вт.

Ryzen 7 7840HS набирает 16 854 балла в многопоточном тесте, что на 25% быстрее, чем у его предшественника Ryzen 7 6800H. По сравнению с конкурентами Intel мы наблюдаем незначительное преимущество Core i7-12700H в 100 баллов. Семейство Raptor Lake-H 13-го поколения представляет собой обновление Alder Lake с более высокой тактовой частотой, поэтому 13700H должен сохранить свое лидерство.

Набрав 1800 баллов, Ryzen 7 7840HS сравнялся с Core i7-12700H в однопоточном тесте. По сравнению с Ryzen 7 6800H мы наблюдаем рост производительности на уровне поколений на 20 % и опережение на 100 баллов по сравнению с Ryzen 9 6950HX.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Учитывая высокие оценки, мы предполагаем, что это OEM-дизайн ПК, но вы должны знать, что некоторые OEM-производители удешевляют шасси, чтобы снизить стоимость. В результате оценки будут меняться от модели к модели готовых устройств в зависимости от компоновки и используемого охлаждения.