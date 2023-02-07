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Процессор AMD Ryzen 7 7840HS был замечен в тесте Cinebench R23. APU Phoenix Point оснащен восемью ядрами Zen 4 вместе с iGPU Radeon 780M. Последний имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 (768 шейдеров), работающих на частоте ядра 2,9 ГГц. Центральный процессор имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и ускорение 5,1 ГГц. ЦП входит в семейство HS и имеет TDP 35 Вт.
Ryzen 7 7840HS набирает 16 854 балла в многопоточном тесте, что на 25% быстрее, чем у его предшественника Ryzen 7 6800H. По сравнению с конкурентами Intel мы наблюдаем незначительное преимущество Core i7-12700H в 100 баллов. Семейство Raptor Lake-H 13-го поколения представляет собой обновление Alder Lake с более высокой тактовой частотой, поэтому 13700H должен сохранить свое лидерство.
Набрав 1800 баллов, Ryzen 7 7840HS сравнялся с Core i7-12700H в однопоточном тесте. По сравнению с Ryzen 7 6800H мы наблюдаем рост производительности на уровне поколений на 20 % и опережение на 100 баллов по сравнению с Ryzen 9 6950HX.
Учитывая высокие оценки, мы предполагаем, что это OEM-дизайн ПК, но вы должны знать, что некоторые OEM-производители удешевляют шасси, чтобы снизить стоимость. В результате оценки будут меняться от модели к модели готовых устройств в зависимости от компоновки и используемого охлаждения.