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Вскоре после запуска чат-бота OpenAI, ChatGPT, руководство Google вызвало Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые покинули компанию в 2019 году, чтобы пересмотреть стратегию Google в области искусственного интеллекта. Теперь в разговоре с инвесторами о прибылях и убытках, генеральный директор Пичаи подтвердил приверженность Google развитию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
Пейдж и Брин, как сообщается, "одобрили планы и представили идеи" в отношении внедрения функций чат-бота и искусственного интеллекта в продукты Google. Согласно отчету CNBC, бот по имени Apprentice Bard использует технологию Google LaMDA.
LaMDA это сокращение от "Языковая модель для диалоговых приложений", может свободно обсуждать широкий спектр тем. Google считает, что LaMDA может в конечном итоге открыть более естественные способы взаимодействия с технологиями и бросить вызов ChatGPT.
Пичаи заявил во время телеконференции: "Очень скоро люди смогут взаимодействовать с нашей новейшей и самой мощной языковой моделью в качестве дополнения к поиску экспериментальными и инновационными способами". Он продолжил комментарий заявив, что Google также будет предоставлять новые инструменты и API-интерфейсы для разработчиков, создателей и партнеров, что позволит им вводить инновации и создавать свои собственные приложения.