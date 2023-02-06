Однако GPU AD106 страдает от сильного дефицита пропускной способности памяти по сравнению с картами предыдущих поколений RTX 3070 Ti и Geforce RTX 2080.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Конечно GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti - мощные видеокарты, но их цена заставила некоторых игроков задуматься о том, как будут выглядеть младшие графические процессоры GeForce на базе Ada Lovelace. Мы можем впервые взглянуть на грядущие GeForce в просочившихся спецификациях и тестах с китайскоязычного форума ChipHell.

Пользователь "panzerlied" разместил диаграмму на форуме со сравнением видеокарты с графическим процессором AD106 с картами с процессорами GA104 и TU104. Эти графические процессоры используются в GeForce RTX 3070 Ti и Geforce RTX 2080 соответственно, хотя Panzerlied по-видимому использует модифицированную карту GA104 с 16 ГБ разогнанной памяти, поэтому результаты не совсем совпадают с любой стандартной картой GeForce.

Тем не менее если эти результаты достоверны, это дает нам картину производительности карт Ada Lovelace GeForce класса x60. Как и ожидалось AD106 работает с чрезвычайно высокой тактовой частотой GPU, и это обеспечивает отличную вычислительную и растровую производительность, несмотря на то, что он намного меньше чем GA104. Тем не менее, он страдает от довольно сильного дефицита пропускной способности памяти по сравнению со старыми картами.

Вы можете видеть это в результатах 3DMark, где чип AD106 обычно опережает как TU104, так и GA104 в стандартных тестах на 1080p и 1440p, но в Fire Strike Ultra и Time Spy Extreme которые работают в исходном разрешении 4K, он отстает от старых графических процессоров. Он также довольно сильно проигрывает графическому процессору GA104 в новом тесте Speed Way, в котором активно используется потоковая передача ресурсов. Вероятно это связано с его интерфейсом PCIe 4.0 x8.

Panzerlied признает, что не совсем справедливо сравнивать AD106 с GPU TU104 и GA104 предыдущего поколения, учитывая, что они явно представляют собой продукты более высокого уровня. Кроме того, как отмечают комментаторы на форуме, вполне возможно, что цена этого графического процессора будет такой же высокой, как текущие розничные цены на карты RTX 3060 Ti и RTX 3070 на основе кремния GA104. Если вы собираетесь играть в высоком разрешении, таком как 4K, старые карты могут оказаться для вас более интересной покупкой.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Также следует учитывать, что GPU AD106 выходит далеко вперед в тесте функции трассировки лучей DXR, и это не говоря уже о поддержке новой картой генерации кадров DLSS 3. Кроме того Panzerlied сообщает, что производительность графического процессора AD106 вероятно не является окончательной, и рынок может измениться через несколько месяцев, когда эти карты появятся в продаже.