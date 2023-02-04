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До того как Arc существовал как бренд, все разговоры Intel о графическом оборудовании были о Xe, базовой архитектуре бренда Arc. Фактически Xe была разделена как минимум на четыре отдельные архитектуры: Xe-LP, Xe-HP, Xe-HPG и Xe-HPC, ориентированные на разные сегменты рынка.
Первоначальные планы Intel для Xe включали множество различных архитектур
Как оказалось Intel не придерживается этого подхода с Xe2. Теперь, когда Accelerated Compute Group (AXG) была разделена на два подразделения - Intel Client Computing Group и Data Center Group, похоже следующее поколение графики Arc будет просто разделено на два сегмента: Xe2-LPG для интегрированной графики и компоненты с низким энергопотреблением, и Xe2-HPG для мощных дискретных графических процессоров и профессиональной визуализации.
Эта новость появилась после интервью с Томом Петерсеном из Intel в котором он в общих чертах обрисовал будущее Intel Xe после Alchemist. Похоже, что группа центров обработки данных сосредоточится на пересмотре Xe-HPC, в то время как подразделение AXG, присоединившееся к группе клиентских вычислений, сосредоточится на двух вариантах Xe2.
Xe2-LPG найдет свое применение в процессорах Intel Core в качестве интегрированной графики. В отличие от Xe-LP (используемого в текущих Core IGP), ожидается, что он будет поддерживать полный набор функций DirectX 12 Ultimate. Это поставило бы Intel в равные условия с конкурентом AMD, чья встроенная графика поддерживает DirectX 12 Ultimate с прошлого года. Между тем Xe2-HPG появится в мощных дискретных графических процессорах как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков.
Первоначальный план Intel предусматривал запуск Battlemage,графической архитектуры Arc второго поколения, в 2022 году. Постоянные задержки из-за проблем с производством привели к очень позднему дебюту Arc на настольных ПК в третьем квартале прошлого года. Intel не сообщила, когда Battlemage будет запущена, но последние просочившиеся дорожные карты компании похоже указывают на то, что она не появится до начала следующего года.