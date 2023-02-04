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На выставке CES 2023 AMD наконец представила семейство Phoenix, которое когда-то называлось "ускоренными процессорами". Имея до восьми процессорных ядер Zen 4, шесть процессоров RDNA 3 для рабочих групп и специальный механизм искусственного интеллекта XDNA в монолитном 4-нм кристалле, эти чипы имеют большой потенциал для использования в ноутбуках и ПК с малым форм-фактором. Что ж, мы только что получили представление об этом потенциале из "Golden Pig Upgrade" на Bilibili.
Просочившийся тест AMD Ryzen 9 7940HS Time Spy на 54 Вт
Китайский энтузиаст поделился несколькими ранними тестами Ryzen 9 7940HS с предварительными версиями драйверов. Тесты проводились с использованием 3DMark Time Spy, и что удобно, тестер также открыл HWiNFO для просмотра. Первый тест, чуть выше, был запущен с процессором установленным на полную мощность 54 Вт, а второй тест (далее ниже) был запущен с ограничением мощности всего 25 Вт.
Большая часть потерь при нижнем пределе мощности, по-видимому, приходится на производительность процессора. Это имеет смысл, учитывая, что эти SoC могут переключать мощность между ЦП и ГП там, где это необходимо, и драйвер скорее всего отдаст предпочтение мощности ГП, а не ЦП. При 54 Вт восемь ядер процессора Zen 4 в Ryzen 9 7940HS выдают довольно впечатляющий результат в 11 343 балла, а при 25 Вт это значение падает до 8 448.
Пять лучших тестов процессоров Ryzen 9 6900HS в 3DMark представляют интересное сравнение
С другой стороны, графическая оценка Time Spy теряет менее 300 баллов, снижая почти половину энергетического бюджета SoC. Оценка при 25 Вт 2486 баллов тесно связана с лучшими результатами Radeon 680M без разгона, а оценка полной мощности соответствует даже системам со значительным разгоном. Фактически, этот результат кажется очень похожим на модели RDNA 2, если принять во внимание заоблачную тактовую частоту Radeon 780M 2,8 ГГц.
Просочившийся тест AMD Ryzen 9 7940HS Time Spy на 25 Вт
Radeon 680M обеспечивает хорошую игровую производительность в разрешении 1080p по сравнению со Steam Deck от Valve. Повышение производительности на 16% только за счет тактовой частоты, несомненно сделает Radeon 780M самым быстрым интегрированным графическим процессором - по крайней мере до запуска Meteor Lake. Ноутбуки с AMD Radeon 780M должны начать поставляться в марте.