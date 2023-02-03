Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
12-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen 7 7845HX Dragon Range превосходит 6900HX в утечке тестов
Процессор Dragon Range сочетающий в себе ядра Zen 4 и графику RDNA 2, занял первое место в рейтинге PassMark с результатом 46 791 балла.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

реклама

Чемпион текущего поколения процессоров ноутбуков AMD (Ryzen 9 6900HX) набрал 24 640 баллов. Это просочившийся результат теста PassMark, поскольку первые ноутбуки серии Ryzen 7045 еще не выпущены (хотя официально они должны выйти в этом месяце), поэтому мы должны воспринимать результаты с некоторой долей скептицизма. Даже если это так, различные тесты могут дать другую картину.

Новые процессоры AMD Ryzen 7000 для ноутбуков были представлены на выставке CES 2023 в прошлом месяце. На мероприятии мы узнали о четырех новых семействах продуктов серии Ryzen 7045, предназначенных для рынка "экстремальных игр" с ядрами Zen 4 до 16 ядер и 32 потоков.

Эти APU для ноутбуков поставляются только с iGPU RDNA 2 с двумя CU, поскольку логика подсказывает, что они устанавливаются на ноутбуки с мощной дискретной графикой. Вот почему AMD зарезервировала iGPU RDNA 3 с 12 CU для своих чипов серии Ryzen 7040, ориентируясь на конструкции "Elite UltraThin".

Возвращаясь к конкретному процессору Ryzen 7 7845HX, можно сказать, что это даже не топовый чип. 7845HX имеет 12 ядер и 24 потока с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и повышенной 5,2 ГГц. Он также имеет 76 МБ кэш-памяти и настраиваемый TDP от 45 до 75 Вт +.

Результат процессора PassMark для Ryzen 7 7845HX намного опередил текущее поколение Ryzen 9 6900HX (8 ядер / 16 потоков), и новый чип Dragon Range на 90% быстрее. Новый AMD Dragon Range также превосходит любой процессор Intel 12-го поколения Core "Alder Lake" для ноутбуков. При этом он имеет очень хорошую маржу (не менее 31%). Стоит также отметить, что по оценке PassMark 7845HX на 78% быстрее, чем лучший чип Apple M2 Max в базе данных.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Принимая во внимание приведенные выше сравнения, справедливо предположить, что процессоры Intel 13-го поколения Core "Raptor Lake" для ноутбуков могут соответствовать или превзойти результаты AMD Dragon Range PassMark, которые сегодня фигурируют в заголовках. Однако не забывайте, что у 7845HX есть старший брат (7945HX) с 16 ядрами и 32 потоками, ускорением до 5,4 ГГц, 80 МБ кэш-памяти и диапазоном TDP 55-75 Вт+. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd ryzen 7 7845hx dragon range
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
25
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
506
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
17
В Польше из армии бегут даже профессионалы, несмотря на высокие зарплаты, которые повысят ещё
20
Создатель Dead Space похвалил авторов ремейка за качество продукта
1
Королевская битва Rumbleverse от Iron Galaxy Studios только вышла и уже закрывается
+
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
177
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
4
Смартфон Oscal S80 предлагает аккумулятор 13000 мАч, камеру с Arcsoft, чип MediaTek Helio G85 и систему Doke OS 3.0
+
ВС РФ уничтожили хвалёный ЗРК NASAMS, а также очередную пусковую установку HIMARS
123
В Польше пытаются остановить массовое увольнение военнослужащих
8
Армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер»
41
25 недорогих смартфонов Xiaomi серии Redmi Note получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в марте 2023г
+
В одном шаге от артемовского котла: почему третьего «Минска» не будет
10
Экс-премьер Британии требует от США предоставить Украине дальнобойную артиллерию, самолёты и танки
2
США советует Украине сдать Бахмут и ждать иностранное вооружение
16
Китайские учёные создали притягивающий луч с использованием yникaльныx cвoйcтв гpaфeнa
1
Кто такой украинский миллиардер Игорь Коломойский, который стал очередной мишенью Зеленского
4
RTX 4090 выдает в Cyberpunk 2077 120 кадров в секунду в 4K с Psycho RT при включении DLSS 3 и FG
19
Международный валютный фонд прогнозирует победу России в экономическом противостоянии
13

Популярные статьи

Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
119
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
40
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
28
На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
46
Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей
9
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
11

Сейчас обсуждают

32Влад32
23:30
Включая детские велосипеды, коляски и роликовые коньки.
На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
32Влад32
23:29
И что?
На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
Сисянбек-Таня-Огылович
23:27
интересуешься трусами ? или то же без трусов ходишь как Шеша ? может вы клуб без трусых создадите?
ВС РФ уничтожили хвалёный ЗРК NASAMS, а также очередную пусковую установку HIMARS
Kutuz
23:26
Увы, сейчас конечно это только в коллекцию. Если конечно внутри в коробке под плёнкой не кусок кирпича и мятая газета)) По этой же причине не понимаю коллекционеров которые принципиально именно за "си...
Владелец iPhone первого поколения надеется продать его за 50 000 долларов
Антон Шемякин
23:25
Вы? Вы укропы потеряли страну.
Что смогут противопоставить западные Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 танковому арсеналу России
warmuza
23:25
А ещё одни чемпион мира по доте сказал, что из за этого разъёма у НВИДИА менее приятные цвета.
Выбираем блок питания под любую видеокарту в 2023 году
Антон Шемякин
23:25
Т90м разработки 2020 года или около того.
Что смогут противопоставить западные Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 танковому арсеналу России
Bernigan
23:22
Насчёт 5600X лучше 12400 и конкурент для 12600K наверное байт на комменты, вот даже ради интереса глянул тесты, и что то 12400 даже чуть лучше чем 5600X, при том ещё и встройку имеет, которая может пр...
Ryzen 5 5600X vs Core i5-12400 – почему процессоры Intel такие дорогие, и стоить ли выбрать AMD
warmuza
23:21
Всем привет! Я видел ОЛЕД мониторы только на картинках в интернете, но сейчас расскажу вам про их преимущества и недостатки!
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
Серегарус
23:20
ну это она в теории может...а где она демонстрировала свои умения в условиях реального боя?
ВСУ получат новые системы ПРО - они способны перехватить ракеты с дальностью действия до 600 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем