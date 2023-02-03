Процессор Dragon Range сочетающий в себе ядра Zen 4 и графику RDNA 2, занял первое место в рейтинге PassMark с результатом 46 791 балла.

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Чемпион текущего поколения процессоров ноутбуков AMD (Ryzen 9 6900HX) набрал 24 640 баллов. Это просочившийся результат теста PassMark, поскольку первые ноутбуки серии Ryzen 7045 еще не выпущены (хотя официально они должны выйти в этом месяце), поэтому мы должны воспринимать результаты с некоторой долей скептицизма. Даже если это так, различные тесты могут дать другую картину.

Новые процессоры AMD Ryzen 7000 для ноутбуков были представлены на выставке CES 2023 в прошлом месяце. На мероприятии мы узнали о четырех новых семействах продуктов серии Ryzen 7045, предназначенных для рынка "экстремальных игр" с ядрами Zen 4 до 16 ядер и 32 потоков.

Эти APU для ноутбуков поставляются только с iGPU RDNA 2 с двумя CU, поскольку логика подсказывает, что они устанавливаются на ноутбуки с мощной дискретной графикой. Вот почему AMD зарезервировала iGPU RDNA 3 с 12 CU для своих чипов серии Ryzen 7040, ориентируясь на конструкции "Elite UltraThin".

Возвращаясь к конкретному процессору Ryzen 7 7845HX, можно сказать, что это даже не топовый чип. 7845HX имеет 12 ядер и 24 потока с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и повышенной 5,2 ГГц. Он также имеет 76 МБ кэш-памяти и настраиваемый TDP от 45 до 75 Вт +.

Результат процессора PassMark для Ryzen 7 7845HX намного опередил текущее поколение Ryzen 9 6900HX (8 ядер / 16 потоков), и новый чип Dragon Range на 90% быстрее. Новый AMD Dragon Range также превосходит любой процессор Intel 12-го поколения Core "Alder Lake" для ноутбуков. При этом он имеет очень хорошую маржу (не менее 31%). Стоит также отметить, что по оценке PassMark 7845HX на 78% быстрее, чем лучший чип Apple M2 Max в базе данных.

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Принимая во внимание приведенные выше сравнения, справедливо предположить, что процессоры Intel 13-го поколения Core "Raptor Lake" для ноутбуков могут соответствовать или превзойти результаты AMD Dragon Range PassMark, которые сегодня фигурируют в заголовках. Однако не забывайте, что у 7845HX есть старший брат (7945HX) с 16 ядрами и 32 потоками, ускорением до 5,4 ГГц, 80 МБ кэш-памяти и диапазоном TDP 55-75 Вт+.