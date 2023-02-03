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Razer появился на рынке игровых периферийных устройств 25 лет назад, представив Boomslang - одну из первых мышей когда-либо разработанных специально для геймеров. Спустя два с половиной десятилетия Razer выпускает свою самую легкую на сегодняшний день игровую мышь Viper Mini Signature Edition.

По словам Razer, Viper Mini Signature Edition представляет собой "годы кропотливого мастерства и инженерии". Кульминацией этого является дизайн, благодаря которому мышь весит 49 граммов. Помимо сетчатой конструкции корпуса мыши, Razer использовала высококачественный магниевый сплав и методы литья под давлением для уменьшения веса. Razer утверждает, что сделала это без ущерба для долговечности.

"Мы поставили перед собой задачу создать самую легкую и быструю игровую мышь, - сообщил Барри Оуи, глава игрового подразделения Razer для ПК. "Мы вышли за рамки нашего обычного процесса проектирования, чтобы рассмотреть выбор материалов и альтернативные промышленные конструкции для создания сверхпрочного шасси экзоскелета из магниевого сплава в любимой фанатами форме Viper Mini".

Часть конструкции включает в себя обработку на станке с ЧПУ и полировку экзоскелета, а затем его пассивацию для защиты от коррозии. Наконец мышь красят и собирают, а затем упаковывают и отправляют.

Это беспроводной грызун, который поставляется с 1,8-метровым кабелем Speedflex Type-C для зарядки (вы можете использовать мышь, пока она подключена). Razer утверждает, что геймеры получат до 60 часов автономной работы, прежде чем Viper Mini разрядится. Для полной зарядки требуется два часа.

Характеристики мыши включают скорость до 750 дюймов в секунду (ускорение до 70g), частоту опроса 4000 Гц и оптические переключатели мыши, рассчитанные на 90 миллионов кликов. Также есть пять программируемых кнопок (включая колесо прокрутки) с поддержкой макросов.

В комплект поставки входит предварительно сопряженный беспроводной ключ HyperPolling, набор ножек для мыши Corning Gorilla Glass 3, чистящая салфетка из микроволокна, два набора лент для захвата мыши Razer и пара салфеток для приготовления алкоголя. Razer также дает гарантию на мышь в течение трех лет.

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Первый выпуск Razer Viper Mini Signature Edition запланирован на 11 февраля 2023 года.

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#razer #игровая мышь
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