Intel планирует использовать новый сокет LGA 7529 с процессорами Sierra Forest Xeon, которые будут иметь до 334 ядер.

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Просочившиеся изображения предполагаемого процессорного сокета Intel Granite Rapids Xeon 9000 были тщательно изучены. Предполагается, что сокет в 1,7 раза больше, чем сокет ЦП Intel Sapphire Rapids Xeon 8000 текущего поколения, но это логично учитывая, что новый сокет имеет на 61% больше контактов.

Сокеты Granite Rapids Xeon (слева) и Sapphire Rapids (справа)

На этой неделе Юки Анс опубликовал изображение грядущего процессорного сокета Intel Granite Rapids Xeon 9000. На трех очень подробных изображениях был показан разъем с крышкой и без нее, а также вид со стороны задней панели. Твиттер-блогер SkyJuice из Angstronomics с тех пор обработал фотографии и провел некоторые измерения и расчеты, которые дают нам хорошее представление о масштабах этого будущего разъема LGA 7529. Размер нового сокета оценивается в 105 x 70,5 мм.

Intel Xeon Sapphire Rapids (слева) и AMD Epyc Genoa (справа)

Сокет процессора Intel Granite Rapids Xeon 9000 намного больше, чем сокет Xeon текущего поколения из-за значительного увеличения количества пинов которое требуется новым процессорам. Это увеличение количества контактов и размера будет косвенным эффектом планов Intel по процессорам входящим в этот сокет. Ожидается, что чипы Granite Rapids будут иметь до 128 ядер, что вдвое больше, чем у Sapphire Rapids и Emerald Rapids на LGA 4677. Кроме того дополнительные ядра диктуют дополнительную потребность в PCIe, каналах памяти и подаче питания.

Intel Granite Rapids и Sierra Forest Xeon появятся не раньше 2024 года

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