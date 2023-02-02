Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
У чипсета AMD A620 для процессоров серии Ryzen 7000 есть возможность разгона оперативной памяти
но отсутствует поддержка PCIe 5
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

реклама

AMD и партнеры выпустили свои материнские платы с чипсетами X670/E и B650/E во второй половине 2022 года, одновременно с появлением первых процессоров Ryzen 7000 Socket AM5. Поскольку AMD начала выпуск процессоров последнего поколения из компонентов более высокого уровня, материнские платы имели аналогичные высококлассные характеристики и соответствующие цены. После чего AMD пообещала более доступные материнские платы для Socket AM5.

Утечка спецификации для A620 содержит характеристики чипсета B650 среднего класса для справки, поэтому зритель может сразу увидеть межуровневые изменения. Начнем с минусов: новый A620 предлагает 28 линий ЦП PCIe 4.0, а чипсет B650 предлагает такое же количество линий PCIe 5.0. Каждое поколение PCIe представляет собой удвоение пропускной способности, так что это дает более разительную разницу, чем может показаться на первый взгляд.

Более того, линии чипсета были снижены до PCIe 3.0, тогда как B650 поддерживает PCIe 4.0. Варианты быстрого USB также были урезаны: A620 не может предложить скорость передачи данных USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с), вместо этого используя USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) - и только два порта. Удаление поддержки разгона ЦП и отсутствие поддержки технологии Crossfire также разочаровывает.

У платформы A620 есть положительные стороны. Хорошо, что этот чип по-прежнему предлагает до 28 линий CPU PCIe, хотя они в лучшем случае ограничены Gen4. Точно так же он сохраняет восемь линий PCIe чипсета B650, но они придерживаются еще более медленного стандарта PCIe 3. Те у кого много устройств USB 2.0 обнаружат, что A620 предлагает широкие возможности подключения с шестью такими портами - точно так же, как у B650. Наконец разгон оперативной памяти по-прежнему официально поддерживается на материнских платах A620, так что есть возможность для небольшой настройки.

A620 позволяет любителям ПК перейти на платформу AMD AM5 с минимальными затратами, потенциально за 125 долларов. Это может быть привлекательно для людей, которым нужны некоторые из преимуществ новых процессоров AMD серии 7000 (особенно моделей не-X мощностью 65 Вт), сохраняя при этом возможность перехода на платформу PCIe 5.0 позже, когда цена материнских плат на чипсете B650  снизится.

Также стоит учитывать, что платы AMD A520 не были предназначены для разгона ЦП, но некоторые партнеры-производители добавили тактовые генераторы, облегчающие разгон BCLK, и история имеет тенденцию повторяться.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Запуск чипсета AMD A620 ожидается в феврале.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd a620
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD может готовить два варианта микросхем для материнских плат AMD A620
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
27
Русский солдат увернулся от гранаты, поймал сбросивший боеприпас дрон и выложил видео
18
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
29
Предположительно, прототипы нового TITAN RTX заметили на сайте отслеживания грузоперевозок
4
Продажи электромобилей продолжают расти, несмотря на некоторые сложности
+
Американские наёмники бегут из Украины – ЧВК «Моцарт» из США признало поражение от ЧВК «Вагнер»
4
В Британии ядерный реактор на атомной подлодке Vanguard отремонтировали с помощью суперклея
6
Украина получит намного меньше немецких кошек, чем ожидает – Португалия не отдаст свои Leopard 2
5
Турецкий бронетранспортёр Kirpi отбит у Украины и используется армией РФ
+
"Полупроводниковая блокада" России потерпела крах
15
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
Январская статистика StatCounter показала рост доли браузера Microsoft Edge
3
Российский боевой робот Marker готовится уничтожать западные танки
4
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
46
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
10
НАСА обнаружило на поверхности Марса силуэт, похожий на огромную морду медведя
4
Исследование: в 2022 году производство российских фильмов и сериалов увеличилось на 16 % по сравнению с 2021-м
2
Российский миллиадер Роман Абрамович передаст 2,3 млрд. фунтов с продажи ФК «Челси» Украине
2
Точную дату выхода космического шутера Everspace 2 из раннего доступа огласят на следующей неделе
+
В 2022 году было меньше случаев утечек данных и больше жертв
+

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
48
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
20
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
95
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
6
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
38
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
5
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
59
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
11
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
12

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:28
Поддерживаю. Важнее, конечно, что в статье. Но и начинать надо правильно.
В Украине замечены дроны с химическим оружием, оставляющим ожоги на руках российских солдат
Mr. Night
03:27
Полыхают только украинские выродки на освобождаемых территориях, а бойцы Вагнера умирают как герои-освободители и защитники Отчизны
ЧВК Вагнер продвинулась к городу Северску, захват которого станет возможным после падения Бахмута
Дмитрий
03:26
это пасхалка. ну ютубе есть
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
Илья Коваленко
03:17
Я, кстати, вообще не помню этот эпизод с Лениным, где там это было ?
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
Илья Коваленко
03:16
Почему оленизма)
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
Михаил Кузьмин
03:04
А как нужно делать разные движения? На одну кнопку? Ты играл вообще в мортал комбат например?
Dying Light 2 очистили от Denuvo и добавили поддержку DLSS 3
хахахер
02:53
а чё невосстал народ в 2014 г,зашугали нацисты тогда,ну так это ваши проблемы теперь
ЧВК Вагнер продвинулась к городу Северску, захват которого станет возможным после падения Бахмута
dagnoparte
02:50
И тех кто бьёт вместе с нами нациков тоже? Кстати тот мусор что ты перечислил не украинцы и вообще родились в Австро-Венгерии, а свою террористическую деятельность начинали в Польше.
ЧВК Вагнер продвинулась к городу Северску, захват которого станет возможным после падения Бахмута
хахахер
02:49
из полсотни стран наёмники щас воюют на украине
ЧВК Вагнер продвинулась к городу Северску, захват которого станет возможным после падения Бахмута
Виктор Бояринцев
02:43
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем