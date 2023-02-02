но отсутствует поддержка PCIe 5

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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AMD и партнеры выпустили свои материнские платы с чипсетами X670/E и B650/E во второй половине 2022 года, одновременно с появлением первых процессоров Ryzen 7000 Socket AM5. Поскольку AMD начала выпуск процессоров последнего поколения из компонентов более высокого уровня, материнские платы имели аналогичные высококлассные характеристики и соответствующие цены. После чего AMD пообещала более доступные материнские платы для Socket AM5.

Утечка спецификации для A620 содержит характеристики чипсета B650 среднего класса для справки, поэтому зритель может сразу увидеть межуровневые изменения. Начнем с минусов: новый A620 предлагает 28 линий ЦП PCIe 4.0, а чипсет B650 предлагает такое же количество линий PCIe 5.0. Каждое поколение PCIe представляет собой удвоение пропускной способности, так что это дает более разительную разницу, чем может показаться на первый взгляд.

Более того, линии чипсета были снижены до PCIe 3.0, тогда как B650 поддерживает PCIe 4.0. Варианты быстрого USB также были урезаны: A620 не может предложить скорость передачи данных USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с), вместо этого используя USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) - и только два порта. Удаление поддержки разгона ЦП и отсутствие поддержки технологии Crossfire также разочаровывает.

У платформы A620 есть положительные стороны. Хорошо, что этот чип по-прежнему предлагает до 28 линий CPU PCIe, хотя они в лучшем случае ограничены Gen4. Точно так же он сохраняет восемь линий PCIe чипсета B650, но они придерживаются еще более медленного стандарта PCIe 3. Те у кого много устройств USB 2.0 обнаружат, что A620 предлагает широкие возможности подключения с шестью такими портами - точно так же, как у B650. Наконец разгон оперативной памяти по-прежнему официально поддерживается на материнских платах A620, так что есть возможность для небольшой настройки.

A620 позволяет любителям ПК перейти на платформу AMD AM5 с минимальными затратами, потенциально за 125 долларов. Это может быть привлекательно для людей, которым нужны некоторые из преимуществ новых процессоров AMD серии 7000 (особенно моделей не-X мощностью 65 Вт), сохраняя при этом возможность перехода на платформу PCIe 5.0 позже, когда цена материнских плат на чипсете B650 снизится.

Также стоит учитывать, что платы AMD A520 не были предназначены для разгона ЦП, но некоторые партнеры-производители добавили тактовые генераторы, облегчающие разгон BCLK, и история имеет тенденцию повторяться.

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Запуск чипсета AMD A620 ожидается в феврале.