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NVIDIA RTX 4070 с частотой 1920 МГц медленнее 4070 Ti на 25-30%
По сравнению с 4070 Ti, RTX 4070 имеет меньше шейдерных ядер - 1792, в сочетании с более медленной памятью GDDR6
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NVIDIA RTX 4070 станет четвертым членом семейства Ada Lovelace с планом запуска в середине 2023 года. В отличие от первых трех моделей семейства, он будет иметь ту же конфигурацию шейдерных ядер, что и его предшественник. Построенный на чипе AD104 он имеет 5888 ядер CUDA распределенных по 46 мультипроцессорам в сочетании с 12 ГБ памяти GDDR6. Шина будет иметь ширину 192 бита. Размер кэш-памяти второго уровня 32 МБ.

Появилась некоторая дополнительная информация о рабочих частотах RTX 4070, любезно предоставленная @T4CFantasy, одним из редакторов базы данных GPU TPU. Мэтью утверждает, что RTX 4070 будет иметь базовую тактовую частоту 1920 МГц и разгон до 2475 МГц. Чипы разогнанные на заводе, поднимут частоту до 2,5 ГГц.

Эти цифры указывают на то, что RTX 4070 будет существенно медленнее, чем RTX 4070 Ti. Кэш L2 будет на 30-35% меньше, и наконец частота графического процессора снизились более чем на 100 МГц. Это дает нам GPU примерно на 25-30% медленнее, чем RTX 4070 Ti.

На момент написания новости GeForce RTX 3080 стоил 700 долларов, и примерно соответствует производительности RTX 4070, который на 150 долларов дешевле. TBP RTX 4070 также будет ниже, на уровне около 200 Вт, что обеспечит заметно лучшую производительность на ватт. По сути, NVIDIA производит немного более быстрые графические процессоры, чем предшественники, и продает их по несколько более низким ценам.


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#nvidia rtx 4070
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