Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Seagate ожидает появление жестких дисков емкостью 50 ТБ к 2026 году
В течение следующих нескольких месяцев Seagate выпустит жесткие диски емкостью 22 и 24 ТБ, а диски на 30 ТБ будут выпущены в середине года.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Seagate только что опубликовала финансовые отчеты за второй квартал 2023 года и поделилась подборкой слайдов о своих планах в области технологий хранения данных. Интересно отметить, что знаменитая компания по хранению данных все еще занята разработкой своих технологий жестких дисков (HDD), и новая дорожная карта предполагает, что в этом году она выпустит жесткие диски емкостью 30 ТБ+, а к 2026 году емкость достигнет 50 ТБ+. Речь идет исключительно о 3,5-дюймовых жестких дисках Seagate.

На приведенном выше слайде показан прогресс, которого Seagate надеется добиться в течение следующих трех лет. На протяжении следующих нескольких месяцев Seagate выпустит жесткие диски емкостью 22 и 24 ТБ, а диски на 30 ТБ будут выпущены в середине года. Ключевое различие между предложениями 20 ТБ+ и 30 ТБ+ заключается в том, что диски меньшей емкости, которые вскоре появятся будут основаны на технологии Seagate PMR (перпендикулярная магнитная запись) MACH-2, а диски большей емкости, которые должны появиться во 2 квартале, основаны на HAMR ( термомагнитная запись) MACH-2. MACH-2 - это технология позволяющая одновременно считывать и записывать два потока данных.

Компания Seagate сообщала о накопителях HAMR еще в 2002 году, поэтому мы надеемся, что наконец приближается время расцвета этой технологии. Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли заявил, что он очень взволнован прогрессом HAMR. 

"Скорость первоначального наращивания объемов HAMR будет зависеть от ряда факторов включая выход продукции и сроки квалификации клиентов", - пояснил Мосли. Дэйв сообщил, что нынешний технический спад означает, что загрузка фабрик ниже и группы исследований и разработок смогли "ускорить циклы обучения персонала в отношении продуктов HAMR".

Компания Seagate поделилась вторым заслуживающим внимания слайдом на котором показаны некоторые основные достижения в области материаловедения, которые будут способствовать развитию этих все более емких жестких дисков. Современный 3,5-дюймовый жесткий диск может вместить в свой корпус до 10 дисковых пластин. Таким образом, новые диски емкостью 22 и 24 ТБ будут иметь объем до 2,4 ТБ на каждую компонентную пластину. По оценкам Seagate использование новых носителей с более совершенной кристаллической структурой и HAMR будет означать, что к 2026 году эти жесткие диски достигнут емкости около 50 ТБ, а к 2030 году - 100 ТБ+.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В то время как потребители все чаще переходят на твердотельные накопители, одобренные Microsoft эти жесткие диски очень большой емкости получат применение в центрах обработки данных, где чистый объем в расчете на доллар превосходит абсолютную производительность.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#hdd #seagate
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В 2023 году могут выйти жесткие диски Seagate емкостью 30 ТБ и более
Поставки жёстких дисков в 2022 году сократились почти вдвое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
29
Потолок цен на российские нефтепродукты в силу еще не вступил, а в ЕС уже не могут договориться
24
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
18
Командующий воздушными перевозками ВВС США приказал подчиненным «готовиться к войне с Китаем»
22
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
10
Российские пилоты Ка-52 научились уклоняться от от обстрелов британского ПЗРК Starstreak
3
Сериалы «Гриффины» и «Симпсоны» продлили ещё на два сезона
+
В КНДР уверены, что российская армия «сожжёт дотла» поставляемое на Украину с Запада оружие
1
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
37
Корпорация RAND предложила США сдаться в «самом важном конфликте последних десятилетий»
10
ВСУ создают новые роты операторов ударных беспилотников с использованием спутниковой связи Starlink
2
Все такси и службы аренды и проката авто Нью-Йорка к 2030 году должны перейти на электрокары
+
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
148
В Москве построят крупнейший комплекс по производству деталей для авиационных двигателей
+
Украинское командование отметило уникальную тактику ЧВК «Вагнер»
13
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
70
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
34
Valve добавила экспериментальный раздел в Steam для просмотра дополнений к играм в библиотеке пользователя
+
Разработчики Warzone 2 поменяют экономику в игре
2
Блоки питания Be Quiet Dark Power 13 ATX 3.0 появились в одном из российских магазинов
13

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
169
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
75
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
26
О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)
19
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
14
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
19
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
43
Металлические сверхпрочные сплавы способны поддерживать энергию ядерного синтеза - новый проект
3
Стекинг изображений: Как получить хорошее фото в плохом освещении
10
Об обновлении форума
161

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:31
Однозначно - расходный материал в руках дядюшки Сэма или Джо.
Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
Алена-ольга Склянская ивановская
01:29
Ваш сармат как и всё что сделано в России может даже не взлететь. Ну уж очень часто у русских всё взрывается а потом виновата Америка)))
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
Kutuz
01:27
Да, это правда круто. Вспоминаю известный диалог героя Уилла Смита из фильма "Я, робот", где он говорил, что андроид никогда не может создать ничего прекрасного и понимаю, что наше начало 2020 годов н...
Создатели The Day Before заявили, что люди увидят всю правду после релиза проекта
Gringo
01:21
Однако, с таким низким уровнем дискуссии лучше в диспуты не вступать.(
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
Gringo
01:19
По правде, меня больше заботит проблема чмобилизации в РФ. Насколько масштабной будет вторая волна. Хотя, если бы загребли хотя бы часть диванных патриотов, было бы неплохо.)))
На заводах в Киеве военкомы стали запрашивать списки всех военнообязанных "для сверки"
dagnoparte
01:13
Гитлера в своё время кинули и зелю кинут!
Командующий воздушными перевозками ВВС США приказал подчиненным «готовиться к войне с Китаем»
atlonn
01:12
Ну Балбесы чистой воды...
В ВСУ заявили, что Украине требуется около 180 истребителей
Gringo
01:08
Что бы там себе не воображали диванные стратеги, но больше 90% потерь в Украине это результат осколочных ранений. На стрелковое оружие там приходится какой то мизер. Это война артиллерии. И этим всё с...
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
Church
01:08
Ее. А почему не запросили еще и безплатное сало? В Испании хамон вполне хорош Но отбрасывая шутки, понимаю разные прагматические интересы стран западной Европы и Юсы. Опробовать в реальной войне техни...
На Украине запросили 12 самолетов F-16, но по заявлению пресс-службы ВСУ - нужно гораздо больше
Kutuz
01:08
Ну тут конечно ещё не стоит забывать и про то, что рынок сам себя регулирует: если одни производители слишком увлекутся подобными приёмами, то рано или поздно денежки частных юзеров и организаций поте...
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем