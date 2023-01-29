В течение следующих нескольких месяцев Seagate выпустит жесткие диски емкостью 22 и 24 ТБ, а диски на 30 ТБ будут выпущены в середине года.

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Seagate только что опубликовала финансовые отчеты за второй квартал 2023 года и поделилась подборкой слайдов о своих планах в области технологий хранения данных. Интересно отметить, что знаменитая компания по хранению данных все еще занята разработкой своих технологий жестких дисков (HDD), и новая дорожная карта предполагает, что в этом году она выпустит жесткие диски емкостью 30 ТБ+, а к 2026 году емкость достигнет 50 ТБ+. Речь идет исключительно о 3,5-дюймовых жестких дисках Seagate.

На приведенном выше слайде показан прогресс, которого Seagate надеется добиться в течение следующих трех лет. На протяжении следующих нескольких месяцев Seagate выпустит жесткие диски емкостью 22 и 24 ТБ, а диски на 30 ТБ будут выпущены в середине года. Ключевое различие между предложениями 20 ТБ+ и 30 ТБ+ заключается в том, что диски меньшей емкости, которые вскоре появятся будут основаны на технологии Seagate PMR (перпендикулярная магнитная запись) MACH-2, а диски большей емкости, которые должны появиться во 2 квартале, основаны на HAMR ( термомагнитная запись) MACH-2. MACH-2 - это технология позволяющая одновременно считывать и записывать два потока данных.

Компания Seagate сообщала о накопителях HAMR еще в 2002 году, поэтому мы надеемся, что наконец приближается время расцвета этой технологии. Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли заявил, что он очень взволнован прогрессом HAMR.

"Скорость первоначального наращивания объемов HAMR будет зависеть от ряда факторов включая выход продукции и сроки квалификации клиентов", - пояснил Мосли. Дэйв сообщил, что нынешний технический спад означает, что загрузка фабрик ниже и группы исследований и разработок смогли "ускорить циклы обучения персонала в отношении продуктов HAMR".

Компания Seagate поделилась вторым заслуживающим внимания слайдом на котором показаны некоторые основные достижения в области материаловедения, которые будут способствовать развитию этих все более емких жестких дисков. Современный 3,5-дюймовый жесткий диск может вместить в свой корпус до 10 дисковых пластин. Таким образом, новые диски емкостью 22 и 24 ТБ будут иметь объем до 2,4 ТБ на каждую компонентную пластину. По оценкам Seagate использование новых носителей с более совершенной кристаллической структурой и HAMR будет означать, что к 2026 году эти жесткие диски достигнут емкости около 50 ТБ, а к 2030 году - 100 ТБ+.

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В то время как потребители все чаще переходят на твердотельные накопители, одобренные Microsoft эти жесткие диски очень большой емкости получат применение в центрах обработки данных, где чистый объем в расчете на доллар превосходит абсолютную производительность.