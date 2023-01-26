реклама
Есть много примеров того, почему покупатели должны остерегаться, если они рассматривают возможность покупки подержанных графических карт. Продавцы бывших в употреблении видеокарт придумали новый прием, чтобы обмануть покупателей, - покрасить чипы памяти, чтобы они выглядели свежими как новые.
После длительного использования и при длительных высоких температурах микросхемы памяти довольно часто приобретают ярко выраженный желтый оттенок. Если опытный покупатель видеокарты, имеющий возможность тщательно проверить карту перед покупкой увидит пожелтевшие чипы на плате, то это тревожный признак того, что рассматриваемый продукт отнюдь не новый. Он также вряд ли использовался бы "только для легких игр", или был бы продуктом который "только что открыли для проверки".
Бразильские ютуберы Искандар Соуза и Пауло Гомес считают, что некоторые подержанные графические процессоры теперь имеют закрашенные микросхемы памяти, чтобы скрыть пожелтение.
Конечно мошенники продающие видеокарты не используют непрозрачную краску для закраски чипов памяти, так как это сделало бы надписи нечитаемыми, что сделало бы потенциальных покупателей еще более подозрительными. Вместо этого они нанесли очень тонкий слой тонирующего вещества. Примерно на 18-й минуте и 20-й секунде видео вы можете увидеть, как этот тонкий слой удаляется с помощью станции горячего воздуха и скальпеля.
В ходе видео зрители получают еще несколько контрольных признаков, на которые следует обратить внимание при покупке бывших в употреблении видеокарт, которым пришлось нелегко на криптофермах. Если бывшая в употреблении видеокарта была тщательно очищена, вероятно на ней не будет отложений пыли и грязи для проверки, но вы можете найти признаки использования такие как: оборванные гарантийные наклейки, отсутствующие винты, головки винтов с износом контактов, окисленные электрические контакты, подложка вокруг графического процессора станет намного более темно-зеленой из-за нагрева и старения (см. изображение ниже).
Одна из наших последних историй об опасностях бывших в употреблении графических процессоров касалась партии графических процессоров AMD Radeon RX 6900 и 6800, которые имели очень высокий уровень физических отказов чипов графического процессора.