Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Жидкий металл - плохая идея для алюминиевых радиаторов
Жидкий металл оказывает губительное влияние на структуру алюминия
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Так называемые жидкие металлические термопасты хорошо известны своей теплопроводностью, но они сопряжены с дополнительными опасностями. Таким образом, они не лучший выбор для новичков. Этот факт очень наглядно иллюстрирует видеокарта, присланная оверклокеру Роману "der8auer" Хартунгу, которая находилась в очень плачевном состоянии из-за загрязнения жидким металлом блока охлаждения и близлежащих областей.

Жидкометаллические термопрепараты для охлаждения процессора имеют два основных недостатка. Во-первых, они электропроводны. Пользователи должны быть очень осторожны с ограничением мест, куда попадают капли этого материала. Он не очень липкий, что повышает риск разбрызгивания и утечки.

Во-вторых, и главная проблема в случае показанном на видео ниже, эти термические препараты содержат галлий, который оказывает губительное влияние на структуру алюминия. На YouTube есть много видеороликов, показывающих взаимодействие этих двух металлических элементов. Галлий смягчает алюминий, придавая ему мягкую, известковую и легко крошащуюся форму.


Неопытный сборщик ПК, должно быть подумал, что использование жидкого металла на его GeForce RTX 2060 понизит температуру его графического процессора. Он мудро принял некоторые меры предосторожности покрыв лаком электронные компоненты вблизи графического процессора, чтобы любые небольшие разливы или просачивание проводящего материала не вызывали проблем. Однако кулер, напрямую контактирующий с графическим процессором в этом примере представлял собой алюминиевый блок. На нем был защитный слой из никеля, но этот слой  был очень тонким, и царапины или потертости позволили галлию попасть на лежащий под ним алюминий. 

Некоторые исследования Der8auer показали, что галлий проник в охлаждающий блок не слишком глубоко. Он решил, что удаление пораженного участка на глубину в полмиллиметра устранит любую скрытую опасность. После избавления от загрязненной металлической смеси необходимо было внести коррективы в стойки радиатора для поддержания давления графического процессора, а также потребовались аналогичные корректировки толщины термопрокладки. Любая контактная поверхность между платой и кулером нуждалась в подгонке из-за удаления фрезой 0,5 мм материала. Перед повторной сборкой видеокарты эксперт по разгону нанес немного обычной неэлектропроводной термопасты, не содержащей галлия.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В результате старый RTX 2060 больше не греется до 100 градусов Цельсия и не троттлит. Средняя температура после ремонта при самых больших нагрузках теперь около 76°С. Видеокарта была отправлена обратно зрителю канала Der8auer, который прислал ее. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#жидкий металл
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
Энтузиаст снял с AMD Ryzen 7 5800X3D крышку и заменил припой на «жидкий металл»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
29
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
1
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
17
Ученые создали искривленное пространство-время в лаборатории, используя холодные квантовые газы
5
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
17
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
8
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
11
Поединок между непробиваемым Challenger 2 против маневренного скорострела Т-90 состоятся уже в 2023г
2
Apple приостанавливает разработку очков дополненной реальности из-за технических проблем
+
ExeKiller - гибрид классического боевика, киберпанка 80-х и вестерна на Диком Западе
1
SSD Samsung 990 Pro стали массово деградировать ускоренными темпами
35
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
17
Энтузиаст доказал бесперспективность покупки Ryzen 5 7600 и рекомендует экономить с Ryzen 5 5600
8
Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
6
6 народных видеокарт NVIDIA и AMD до 40 000 р, которые вы можете купить со скидками в магазинах РФ
20
Steam Deck появились в магазинах «М.Видео» — цены удивляют
31
В Норвегии задержали экс-командира ЧВК «Вагнера», который просил убежище
12
Удачливый майнер добыл блок с Биткоинами с шансом 1-к-27 000 000 и заработал 10 000 000 рублей
4
Ремейк Resident Evil 4 «удивит» даже «закалённых ветеранов» оригинальной игры
4

Популярные статьи

Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
11
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
16
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
5
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
55
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
36
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
95
Мир танков и боевой пропуск: Тридевятое царство, насколько грозен танк Карачун, он же японский O-Ho
4

Сейчас обсуждают

БАБУЙНЯ
19:58
вы заблуждаетесь
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Ruslan К
19:56
Какой мир? Англо ,саксов пусть историю поучат.Поссия щабирает свои исторические земли
Бывший президент Польши Лех Валенса - у немцев есть уникальный шанс разобраться с Россией
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:56
Посол РФ в США устроил истерику из-за передачи танков Abrams Украине Россия боится операции по освобождению Крыма и стратегического поражения. В официальных кругах РФ разразилась истерия после информ...
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
skydan
19:55
Заметки бомжа двухканальщика
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
БАБУЙНЯ
19:55
Ого. Целых четыре видеоролика. )) Думаю что нужно искать независимых девушек, т.е. таких, которые не хотят родить ребёнка и ничего не делать, а таких, у которых есть какие-то интересы в жизни, кроме ...
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:55
NYT: Кладбище «вагнеровцев» в РФ за два месяца увеличилось в семь раз
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:54
Leopard-2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ, - СМИ
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:52
рахе санкции, Украине танки. справедливо. Следующий пакет санкций ЕС против РФ будет самым строгим, - МИД Польши
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:51
Министр обороны Испании Роблес подтвердила предоставление Украине Leopard-2
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
bisgaard
19:50
Мы отправимся в рай, а они просто сдохнут..
Бывший президент Польши Лех Валенса - у немцев есть уникальный шанс разобраться с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем