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Так называемые жидкие металлические термопасты хорошо известны своей теплопроводностью, но они сопряжены с дополнительными опасностями. Таким образом, они не лучший выбор для новичков. Этот факт очень наглядно иллюстрирует видеокарта, присланная оверклокеру Роману "der8auer" Хартунгу, которая находилась в очень плачевном состоянии из-за загрязнения жидким металлом блока охлаждения и близлежащих областей.
Жидкометаллические термопрепараты для охлаждения процессора имеют два основных недостатка. Во-первых, они электропроводны. Пользователи должны быть очень осторожны с ограничением мест, куда попадают капли этого материала. Он не очень липкий, что повышает риск разбрызгивания и утечки.
Во-вторых, и главная проблема в случае показанном на видео ниже, эти термические препараты содержат галлий, который оказывает губительное влияние на структуру алюминия. На YouTube есть много видеороликов, показывающих взаимодействие этих двух металлических элементов. Галлий смягчает алюминий, придавая ему мягкую, известковую и легко крошащуюся форму.
Неопытный сборщик ПК, должно быть подумал, что использование жидкого металла на его GeForce RTX 2060 понизит температуру его графического процессора. Он мудро принял некоторые меры предосторожности покрыв лаком электронные компоненты вблизи графического процессора, чтобы любые небольшие разливы или просачивание проводящего материала не вызывали проблем. Однако кулер, напрямую контактирующий с графическим процессором в этом примере представлял собой алюминиевый блок. На нем был защитный слой из никеля, но этот слой был очень тонким, и царапины или потертости позволили галлию попасть на лежащий под ним алюминий.
Некоторые исследования Der8auer показали, что галлий проник в охлаждающий блок не слишком глубоко. Он решил, что удаление пораженного участка на глубину в полмиллиметра устранит любую скрытую опасность. После избавления от загрязненной металлической смеси необходимо было внести коррективы в стойки радиатора для поддержания давления графического процессора, а также потребовались аналогичные корректировки толщины термопрокладки. Любая контактная поверхность между платой и кулером нуждалась в подгонке из-за удаления фрезой 0,5 мм материала. Перед повторной сборкой видеокарты эксперт по разгону нанес немного обычной неэлектропроводной термопасты, не содержащей галлия.
В результате старый RTX 2060 больше не греется до 100 градусов Цельсия и не троттлит. Средняя температура после ремонта при самых больших нагрузках теперь около 76°С. Видеокарта была отправлена обратно зрителю канала Der8auer, который прислал ее.