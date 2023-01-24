Технология Precision Boost Overdrive повышает предел мощности обеспечивая более высокий и продолжительный разгон на нескольких ядрах.

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AMD может разрешить разгон своих процессоров Ryzen 7000X3D с 64 МБ 3D V-Cache, запуск которых запланирован на следующий месяц. Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D будут иметь 8, 12 и 16 ядер соответственно. В отличие от своих предшественников, они будут работать на такой же высокой частоте, как и их аналоги без V-Cache с более низким базовым TDP.

Ryzen 7 7800X3D будет иметь тактовую частоту 5 ГГц и общий объем кэш-памяти 104 МБ. Ryzen 9 7900X3D будет иметь базовую и тактовую частоты 4,4 ГГц и 5,6 ГГц соответственно. Он будет содержать 140 МБ кэш-памяти, включая 128 МБ кэш-памяти L3. 7950X3D будет иметь дополнительные 4 МБ кэш-памяти L1/L2 наряду с пиковым одноядерным ускорением до 5,7 ГГц.

У Ryzen 7 5800X3D была жесткая блокировка множителя. Немногие оверклокеры могли разогнать его выше стандартной частоты разгона используя настройку BLCK, но это сильно ограничивало возможности энтузиастов. В анонсе AMD ничего не сказала о поддержке разгона на чипах Raphael-X, но спецификации процессоров указывают на иное.

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Есть большая вероятность, что разгон на основе множителя по-прежнему будет отключен, оставив пользователям возможность использовать технологию Precision Boost Overdrive. PBO повышает предел мощности обеспечивая более высокий и продолжительный разгон на нескольких ядрах.