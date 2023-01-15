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У AMD было достаточно проблем с перегревом видеокарт и некорректными драйверами. Теперь злоумышленники используют менее осведомленных пользователей Radeon. Популярные поисковые системы, в том числе Google и Bing, активизировали ссылки на вредоносные веб-сайты, распространяющие вредоносное ПО замаскированное под драйверы. Бдительный пользователь Reddit в сабреддите r/pcmasterrace опубликовал, как реклама может ввести в заблуждение обычных пользователей:
Поисковая система Microsoft Bing страдает от той же проблемы. Многие сторонние URL-адреса выдают себя за официальный веб-сайт AMD, используя простые SEO-уловки и мощь платной рекламы. Хотя не все эти сайты распространяют вредоносные программы, большинство из них содержат шпионское ПО, рекламное ПО или скрытые майнеры, запрограммированные на перекачивание ваших данных и/или вычислительной мощности.
Пользователи должны дважды проверять адрес перед загрузкой драйверов из Интернета. Официальный веб-сайт AMD всегда будет иметь доменное имя "https://www.amd.com", без других ключевых слов перед уровнем домена "com". Многие магазины рекомендуют сторонние антивирусные программы, но мы позволим себе не согласиться. Защитник Windows прошел долгий путь, и его должно быть более чем достаточно для большинства пользователей.