1,5 нм Lunar Lake созданные с нуля для ноутбуков ожидаются в 2025 году

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Intel подробно изложила свою дорожную карту потребительских процессоров на следующие 2-3 года, проливая больше света на свои планы на рынке настольных и мобильных ПК. Мы вступаем в 2023 год с недавно выпущенными процессорами Raptor Lake-S для настольных ПК. Ноутбуки на базе мобильных чипов Raptor Lake-P и HX должны появиться на розничном рынке в ближайшие месяцы.

К концу 2023 года Intel планирует выпустить процессоры Meteor Lake 14-го поколения. Чипмейкер утверждает, что его 4-нанометровый техпроцесс готов к запуску, и подготовка выпуска Meteor Lake идет по плану. Meteor Lake станет первым потребительским процессором с чиплетной конструкцией с дезагрегированными кристаллами для вычислений, графики и ввода-вывода. Каждый из них будет создан на отдельном узле процесса: вычислительная плитка на узле Intel 4, графический кристалл на TSMC N5 и кристалл SoC на узле TSMC N6.

Meteor Lake - это платформа, ориентированная на мобильные устройства, которая уменьшит количество P-ядер, чтобы увеличить время автономной работы и энергоэффективность. Архитектура ядра будет обновлена до Redwood Cove (P-core) и Crestmont (E-core).

Arrow Lake придет на смену Meteor Lake в 2024 году. Являясь частью семейства 14-го поколения, он будет совместим с Meteor Lake по сокетам, что позволит OEM-производителям легко модернизировать дизайн своих ноутбуков. В отличие от своего предшественника, он будет ориентирован на пользователей высокопроизводительных настольных компьютеров с ядрами 8P и 16E.

Вычислительная плитка Arrow Lake будет производиться на узле 2 нм с транзисторами GAA (RibbonFET). Она будет иметь усовершенствованную архитектуру чипов Foveros 3D, более широкую полосу пропускания между кристаллами и мощный графический кристалл, изготовленный по 3-нм или 4-нм техпроцессу TSMC.

Lunar Lake последует за Arrow Lake в 2025 году. Созданный на передовом технологическом узле 1,8 нм, он радикально изменит архитектуру клиентского процессора Intel. Созданный с нуля для обеспечения мобильности, он будет отдавать предпочтение энергоэффективности, а не производительности. Есть очень большая вероятность, что это продукт проекта Royal Cove, разработанного Джимом Келлером и его командой.

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В Lunar Lake будут представлены новые архитектуры CPU, GPU и VPU для снижения энергопотребления и автономной работы в течение всего дня. Это результат тесного сотрудничества с Microsoft, и он будет полностью использовать расширенные возможности Windows 11. Вы можете ожидать множество новых ультратонких ноутбуков и трансформеров на базе семейства Lunar Lake.