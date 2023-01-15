Это достигается за счет оценки и выравнивания взгляда субъекта с помощью машинного зрения и обучения.

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NVIDIA Broadcast предлагает пользователям новый способ поддерживать зрительный контакт во время создания контента, потоковой передачи или проведения видеоконференций. Новый эффект зрительного контакта перемещает глаза говорящего, чтобы имитировать зрительный контакт с камерой. Эта интересная новая функция достигается за счет оценки и выравнивания взгляда субъекта с помощью машинного зрения и обучения.

Eye Contact в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и использует искусственный интеллект, чтобы создать впечатление будто человек в камере смотрит прямо в камеру, даже если это не так. Глаза пользователя сохраняют свою естественную цветовую форму и манеру моргания, и есть даже функция отключения на тот случай, если глаза смотрят слишком далеко, чтобы был плавный переход между смоделированным и реальным взглядом.





Новая функция особенно хорошо подходит для создателей контента, которые записывают себя во время чтения заметок или телесуфлера. Зрительный контакт избавляет от необходимости смотреть прямо в камеру и значительно упрощает создание привлекательного контента.

Как отмечалось ранее, Eye Contact в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и NVIDIA хочет взаимодействовать с сообществом, чтобы улучшить эту функцию. Существуют миллионы цветов глаз и комбинаций освещения. Возможность тестировать и находить любые проблемы поможет разработчикам еще больше развить модель нейронной сети ИИ.





Есть несколько других функций, которые NVIDIA привносит в свое приложение Broadcast, например, улучшенная виньетка, размытие, замена фона и многое другое. В Broadcast также интегрирована возможность зеркального отображения вашей камеры и создания снимка с веб-камеры. Пользователи могут проверять это, найдя два новых значка под предварительным просмотром камеры с надписью Camera Mirroring и Selfies.

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NVIDIA хочет продолжать развивать свое программное обеспечение для вещания, и компания хочет знать, какие функции и эффекты потребители хотели бы видеть в будущем. Любой, кто использует программное обеспечение может поделиться своими проблемами, сообщить об ошибках или отправить запрос на форумах NVIDIA Broadcast.