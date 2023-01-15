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Компания Minisforum специализирующаяся на мини-ПК выпустила свой новый компьютер серии Neptune. Мы ожидаем, что новый HX99G будет компактным, достаточно тихим мини-ПК с отличной производительностью. Его характеристик должно быть достаточно для игр с разрешением 1080p, а также для более высоких разрешений в менее требовательных играх с использованием таких технологий, как FSR 2.
Наряду с новыми процессорными ядрами Zen 3+, работающими на частоте до 4,9 ГГц, пользователи получат обновлённую подсистему памяти до более новых и быстрых модулей SO-DIMM DDR5-4800 и твердотельных накопителей NVMe PCIe 4.0. Minisforum удалил двойные порты DP, присутствующие в конструкции ПК HX90G, и заменил их на двойные разъемы USB4 с режимом DP-Alt, который дает возможность управлять двумя мониторами 8K@60, в дополнение к подключенным двум мониторам 4K@60 через порты HDMI.
Цена базовой системы (без ОЗУ, твердотельного накопителя и ОС) начинается с 840 долларов.