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В большинстве случаев, когда видеокарта выходит из строя, вы либо возвращаете ее производителю (при условии, что она находится на гарантии), либо продаете ее кому-то на запчасти, либо просто выбрасываете. Однако вы можете отправить ее в ремонтную мастерскую. По всему миру энтузиасты электроники открывают ремонтные мастерские, чтобы починить неисправное оборудование ПК поскольку приобретение этих компонентов становится все более и более дорогим.
Мастерская KrisFix в Германии уже некоторое время занимается своим делом, и является надежным ресурсом на YouTube для других мастерских. Вот почему мы доверяем опасениям KrisFix по поводу последних драйверов Radeon.
Сломанный графический процессор Navi 21.
KrisFix утверждает, что недавно в их сервис поступила 61 вышедшая из строя карта Radeon с графическими процессорами Navi 21, и из них 48 имели неисправные чипы графических процессоров. Эти платы нельзя отремонтировать без извлечения ядра из другой нерабочей платы, потому что AMD не продает графические процессоры отдельно, и как правило проще устранить любую другую неисправность на видеокарте, чем заменить GPU и его тысячи контактов.
Процессор Navi 21 лежащий в основе этих видеокарт серий Radeon RX 6800 и RX 6900 физически ломается. И причиной этого является экстремально высокая температура.
KrisFix расспросила клиентов и пришла к выводу, что между этими поломками мало общего. Клиенты играли в разные игры с разными настройками или даже не играли вообще, а просто смотрели видео или работали за рабочим столом. Единственным общим фактором было то, что каждый клиент использовал последнюю версию 22.11.2 WHQL-драйвера.
Совершенно очевидно, что последний официальный драйвер AMD не всегда повреждает графические процессоры Navi 21. В лаборатории KrisFix есть несколько видеокарт на базе Navi 21 с этим конкретным драйвером, и у них не было никаких необычных проблем с нагревом или питанием. Многие другие пользователи присоединились к Twitter и Reddit, чтобы сказать то же самое.
Как отмечает в Твиттере канал аппаратного разгона Buildzoid, это не первый случай, когда драйвер графического процессора поставляется с некорректными тепловыми настройками. Если вы владелец графического процессора на базе Navi 21 - это все в серии Radeon RX 6000, начиная с Radeon RX 6800 и выше, - мы можем порекомендовать вам либо избегать последних версий драйверов, пока кто-то не выяснит, что происходит, либо просто следить за вашими датчиками температуры и энергопотреблением, чтобы убедиться, что все в порядке.