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Гарнитура Quest 1 VR продолжит получать обновления до 2024 года
Пользователи больше не смогут создавать группы или присоединяться к ним, а пользователи, у которых есть доступ к социальным функциям Meta Horizon Home, потеряют потеряют к ним доступ 5 марта 2023 года.
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21 мая 2019 года Meta* выпустила последнюю гарнитуру VR под брендом Oculus - Oculus Quest. Гарнитура виртуальной реальности поставляется с функциями и обновлениями безопасности уже почти четыре года. Однако срок получения обновлений подходит к концу в 2023 году.

Представленная по конкурентоспособной стартовой цене в 400 долларов, Quest 1 продолжит получать критические исправления ошибок и исправления, но только до 2024 года. Однако пользователи по-прежнему смогут использовать гарнитуру Quest 1 с доступными приложениями.

Тем не менее, согласно сообщению журналиста Янко Реттгерса, функции удаляются из Quest 1. Пользователи больше не смогут создавать группы или присоединяться к ним, а пользователи, у которых есть доступ к социальным функциям Meta Horizon Home, потеряют к ним доступ 5 марта 2023 года. 

По общему признанию, по мере того, как аппаратное обеспечение устаревает, его становится все труднее и труднее поддерживать, особенно по мере выпуска нового крупного оборудования. Как мы видели на выставке CES на прошлой неделе, существует довольно длинная линейка нового оборудования, такого как процессоры и графические процессоры, которые необходимо учитывать. VR-гарнитуры все еще являются относительно новой отраслью, но похоже это еще одно предприятие, которому мешает "программное обеспечение как услуга", которое по своей сути менее удобно для потребителя. Конечно, пользователи по-прежнему смогут использовать аппаратное обеспечение, но определенно будет не хватать функций, за которыми разработка программного обеспечения не успевает.

На смену Oculus Quest пришла Meta* Quest 2. Дополнение было выпущено задолго до того, как основатель Oculus и первоначальный разработчик DOOM Джон Кармак решил расстаться с приобретенной Facebook организацией в прошлом месяце. Основываясь на некоторых решениях, которые Meta* приняла в отношении будущего гарнитуры четырехлетней давности, мы можем понять почему Кармак ушел из компании. 

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*Meta - внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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#quest 1 vr
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