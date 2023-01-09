ProArt Studiobook 16 3D OLED обеспечивает производительность профессионального уровня благодаря процессору Intel Core i9-13980HX и графическому процессору для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070.

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В этом году ASUS представила на выставке CES 2023 массу новых и инновационных продуктов. Двумя из них были ноутбук, ориентированный на разработчиков с технологией ASUS Spatial Vision для визуализации проектов в трех измерениях и очень быстрый игровой монитор с частотой 540 Гц.

Для профессиональных разработчиков есть довольно длинный контрольный список того, что нужно в новом ноутбуке. Среди этих особенностей - дисплей с исключительной точностью и широким охватом цветовой гаммы, широкий спектр возможностей подключения и высокая производительность для интенсивных задач. Новый ProArt Studiobook 16 3D OLED отвечает каждому из этих пунктов.

ProArt Studiobook 16 3D OLED предоставляет разработчикам игр, 3D-художникам, аниматорам, архитекторам, дизайнерам продуктов, художникам по визуальным эффектам и многим другим возможность увидеть свою работу в 3D с помощью технологии ASUS Spatial Vision Tech.

Эта захватывающая технология использует специальную 3D-панель OLED и технологию слежения за взглядом, чтобы пользователь мог видеть свою работу в 3D без необходимости носить громоздкие очки. Когда технология включена, для каждого глаза создается набор изображений с использованием технологии отслеживания взгляда в реальном времени. Эти изображения затем напрямую проецируются через микроскопический слой двояковыпуклых линз встроенных в панель дисплея для создания 3D-эффекта. Когда пользователю больше не нужен 3D-эффект, он может просто отключить его и перейти в 2D-режим.

ProArt Studiobook 16 3D OLED обеспечивает производительность профессионального уровня благодаря процессору Intel Core i9-13980HX и графическому процессору для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070. Он может быть оснащен до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 8 ТБ скоростного хранилища PCIe 4 SSD. У нас пока нет информации о ценах и доступности ноутбука.

Геймеры всегда будут хотеть монитор с более высокой частотой обновления. Возможность видеть каждую деталь в пылу битвы является обязательным условием для соревновательных игр. ROG постоянно стремится к максимально возможной частоте обновления. Поэтому ASUS представила свой монитор ROG Swift Pro PG248QP с частотой обновления 540 Гц.

ASUS смогла разогнать свой 24,1-дюймовый Full HD, чтобы достичь высокой частоты обновления 540 Гц благодаря новой панели Esports TN (E-TN), разработанной для профессиональных геймеров. Процессор G-SYNC устраняет зависания экрана, чтобы геймеры могли постоянно следить за противником. Встроенный анализатор NVIDIA Reflex Analyzer фиксирует сквозную задержку системы, поэтому пользователь может настроить параметры для максимально быстрой реакции. Решение ESS Codec также уменьшает задержку звука, позволяя улучшать виртуальные эффекты объемного звучания, выстрелы и шаги.

Подставка также получила новшества. Ножки подставки выдвигаются и фиксируются, обеспечивая широкое основание для поддержки или складываются для более компактного размещения на столе.

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