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Запуск облачных процессоров AMD Epyc Bergamo запланирован на начало 2023 года. Благодаря урезанному варианту ядра Zen 4 (Zen 4c) они будут предлагать до 128 ядер на сокет для облачных серверов с интенсивными вычислениями. Появление разработок на базе Arm, таких как Graviton и Ampere, подтолкнуло AMD к работе над специальными чипами для этого сегмента. Bergamo - первый процессор этой инициативы, вмещающий до 128 ядер Zen 4c на сокет.
Bergamo ничем не отличается от Genoa, только уменьшенным объемом кэш-памяти третьего уровня и более низкими тактовыми частотами. Процессор имеет поддержку AVX2 и, что удивительно AVX512 тоже, хотя и с более длительным временем выполнения. В то время как стандартная ПЗС-матрица Zen 4 содержит 32 МБ кэш-памяти L3, ПЗС-матрица Zen 4c имеет вдвое меньшее количество и составляет 256 МБ на флагманском 128-ядерном процессоре Epyc 9754. Кристалл SRAM используется для размещения дополнительных ПЗС.
Поскольку Genoa и Bergamo используют одинаковую архитектуру и инструкции, они полностью совместимы с платформой, используя один и тот же разъем SP5 и набор микросхем Promontory. Следовательно, поддержка памяти и ввода-вывода такая же как у Genoa.
Интересно, что Epyc 9754 имеет TDP 360 Вт (такой же, как у 96-ядерного Genoa), это значительный предел для 128-ядерного процессора с максимальной тактовой частотой всего 3,1 ГГц.