Если у вас возникли проблемы с компьютером на основе процессора Ryzen после применения исправления, быстрое решение - удалить обновление.

реклама

Речь идет о накопительном обновлении патч-вторника для Windows 11 (KB5021255), выпущенном в прошлом месяце. Обновления вторника выходят во второй вторник каждого месяца и различаются по размеру в зависимости от того, сколько проблем необходимо решить. Тот, который был выпущен 13 декабря 2022 года был направлен на исправление проблемы отображения связанной с диспетчером задач, и включал различные исправления для Azure, Edge, Office, SharePoint.

Патч появился без предварительной версии из-за "минимальных операций во время праздников и предстоящего западного нового года".

Кто знает, изменила бы что-нибудь предварительная версия, но к сожалению фактическое обновление патч-вторника поставляемое в Windows 11 вызывает проблемы на некоторых ПК с процессором Ryzen, согласно различным жалобам. К счастью, это не так широко распространено.

Как заметили на сайте Windows Latest некоторые владельцы Ryzen обратились в Центр отзывов Microsoft и Reddit, чтобы отметить сообщения о странном поведении после применения KB5021255.

"После установки этого обновления на Windows 11 22H2 наши клиенты с процессорами AMD начали полностью зависать в случайное время на несколько минут, а затем снова размораживаться", - написал пользователь на Reddit. Далее он объяснил, что отключение и повторное подключение USB-устройств временно решает проблему.

Другой пользователь заявил, что ПК с Ryzen 9 5900X начал случайным образом зависать и размораживаться примерно через 10-20 секунд после применения патча. А третьи сообщали о проблемах в играх, таких как заикание и падение частоты кадров, а также о другом странном поведении (например, о проблемах с подключением ПК к сети).

Microsoft описывает несколько известных проблем связанных с KB5021255, таких как большие копии файлов (несколько гигабайт), занимающие больше времени на установку, чем ожидалось, и проблема с пакетами подготовки, но ничего связанного с периодическими зависаниями или производительностью игрового процесса.

Вполне вероятно, что не все сообщения о проблемах являются результатом исправления. Тем не менее, если у вас возникли проблемы с компьютером на основе процессора Ryzen после применения исправления, быстрое решение - удалить обновление. Просто обратите внимание, что это временное решение, и вы будете без обновлений безопасности, которые Microsoft упаковала в KB5021255.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Если вы решите удалить обновление зайдите в "Настройки" и выберите "Центр обновления Windows" > "История обновлений" > "Удалить обновления". Зайдя в это окно найдите обновление KB5021255 и нажмите "Удалить".