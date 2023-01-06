Использование архитектуры Ada Lovelace последнего поколения означает, что геймеры и создатели контента имеют доступ к поддержке DLSS 3 и AV1 в форм-факторе ноутбука.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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NVIDIA обещает увеличение производительности следующего поколения ноутбуков Studio, в которых используются недавно выпущенные мобильные графические процессоры серии GeForce RTX 40, по сравнению с линейкой предыдущего поколения. По сути это означает, что как геймеры, так и создатели контента сразу же смогут извлечь выгоду из новых чипов NVIDIA для мобильных графических процессоров.

NVIDIA анонсировала не менее пяти графических процессоров серии GeForce RTX 40 в мобильной версии для ноутбуков. Они охватывают диапазон от GeForce RTX 4050 начального уровня с 2560 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6, связанной с разрядностью шины 96 бит, и тактовой частотой до 2370 МГц, до флагманской GeForce RTX 4090 с 9728 ядрами CUDA. GeForce RTX 4090 имеет 16 ГБ памяти GDDR6 привязанной к 256-битной шине и тактовую частоту до 2040 МГц.

Вот другие ключевые характеристики этих графических процессоров, а также GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080.

Как и ожидалось, аппаратные партнеры NVIDIA могут настроить потенциал производительности каждого графического процессора в зависимости от целевого энергопотребления и потенциала охлаждения конструкции ноутбука. Это означает, что вам следует обратить пристальное внимание на характеристики, чтобы точно знать, что вы получаете.

Хотя эти ноутбуки должны отлично подходить для игр, создатели контента также выиграют.

"Графические процессоры GeForce RTX обеспечивают значительное ускорение рабочих процессов 3D, видео и вещания, а также множество инструментов искусственного интеллекта благодаря специальному оборудованию для трассировки лучей, искусственного интеллекта и кодирования видео", - заявляет NVIDIA.

Использование архитектуры Ada Lovelace последнего поколения означает, что геймеры и создатели контента имеют доступ к поддержке DLSS 3 и AV1 в форм-факторе ноутбука. Новые ноутбуки также оснащены технологиями Max-Q пятого поколения, обеспечивающими баланс между мощностью и эффективностью. Конечным результатом, по словам NVIDIA, является скачок производительности в более тонких и портативных системах.

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NVIDIA также сообщает, что серия Stealth от MSI будет запущена с широким спектром опций Studio для создателей контента, включая модели с диагональю экрана от 14 до 17 дюймов и мобильным графическим процессором GeForce RTX 4090.

Тем временем ASUS планирует выпустить модель Zenbook 14 Pro OLED, оснащенную новыми графическими процессорами NVIDIA. Во время презентации мобильной серии GeForce RTX 40 NVIDIA стремилась рассказать об улучшении форм-фактора 14-дюймового ноутбука, и это один из примеров. Он будет оснащен OLED-дисплеем 2,8K с частотой обновления 120 Гц и видеокартой GeForce RTX 4070 скрытой в "супертонком" корпусе.

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Помимо фактического аппаратного обеспечения для ноутбуков Studio, NVIDIA заявляет, что в начале этого года обновит свои программные пакеты RTX Remix, Canvas и Broadcast.