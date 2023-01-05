Комплект 4D TV Smarter Kit включает в себя зеркальную камеру и совместимую с протоколом Matter интеллектуальную световую полосу, в которой используется новая технология Sync+ разработанная компанией, чтобы превратить ваши любимые игры и фильмы в захватывающее приключение чувств.

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Nanoleaf анонсирует несколько новых линеек продуктов на ежегодном технологическом мероприятии в Лас-Вегасе.

Nanoleaf 4D нацелен на то, чтобы улучшить впечатления от развлекательных игр не только на экране. Комплект 4D TV Smarter Kit включает в себя зеркальную камеру и совместимую с протоколом Matter интеллектуальную световую полосу, в которой используется новая технология Sync+ разработанная компанией, чтобы превратить ваши любимые игры и фильмы в захватывающее приключение чувств.

На выбор предлагается четыре режима Screen Mirror и 50 адресуемых зон на светящейся полосе (длиной 5 м), поэтому у пользователей появится новый мир свободы для настройки своей зоны развлечений. Камеру можно разместить сверху или снизу телевизора или монитора, что обеспечивает гибкость, а световая лента легко устанавливается с помощью защелкивающихся кронштейнов и клея. Новая технология Sense+ от Nanoleaf не только позволяет отображать цвета на экране телевизора, но и может полностью синхронизировать весь набор световых продуктов Nanoleaf. Sync+ также позволяет воспроизводить сцены динамического освещения в системе освещения Nanoleaf.

Набор Nanoleaf 4D TV Smarter Kit появится в продаже во втором квартале 2023 года и будет доступен в двух вариантах длины: 140–165 сантиметров и 178–203 сантиметра.

Рассказывая о новой технологии Nanoleaf Sense+, компания также предлагает новые продукты Sense+. Линейка Sense+ Controls будет включать в себя проводной переключатель Smart Light Switch, беспроводной переключатель Smartlight и ассистент настройки Nala. Все три продукта имеют встроенные датчики движения и окружающего освещения, которые обеспечат персонализацию освещения всего вашего дома.

Переключатели умного света

Эти новые продукты будут работать вместе с новым интеллектуальным помощником по обучению автоматизации Nala, чтобы "изучить" ваши предпочтения из вашего повседневной жизни. Nala - это первый в своем роде помощник по обучению, разработанный для создания персонализированной автоматизации, которая может обеспечить идеальное освещение именно тогда, когда и где вы этого хотите. Nala узнает, когда вы предпочитаете включать или выключать свет, обеспечит плавную настройку яркости и цвета, выбор места подсветки на основе ваших предпочтений и многое другое.





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