И ускоряет производительность в 5 раз по сравнению консолью Microsoft Xbox Series X.

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Сегодня NVIDIA объявила о заманчивом обновлении своего облачного игрового сервиса GeForce NOW. Компания выпускает RTX 4080 SuperPODS, обеспечивающие графическую производительность более 64 терафлопс, что в 1,75 раза больше, чем у NVIDIA SuperPODS предыдущего поколения.

Это также соответствует более чем 5-кратному скачку графической производительности, предлагаемой консолью Microsoft Xbox Series X.

"Архитектура NVIDIA Ada - это большой скачок в качестве графики, и с помощью GeForce NOW мы транслируем возможности RTX 4080 на большее количество устройств и большему количеству геймеров, чем когда-либо", - сообщил Джефф Фишер, старший вице-президент GeForce в NVIDIA. "Подписчики GeForce NOW Ultimate получат технологии и производительность, чтобы испытать даже самые требовательные игры во всей их красе с трассировкой лучей".

По словам NVIDIA, модернизированные SuperPOD могут отображать и транслировать игры со скоростью до 240 кадров в секунду. Они также могут хорошо работать с мониторами G-Sync, чтобы изменять скорость потоковой передачи на клиентские дисплеи в играх с поддержкой Reflex, что является новшеством для GeForce NOW. Кроме того, более быстрое оборудование обеспечивает 120 кадров в секунду при разрешении 4K вместо 60 кадров в секунду. NVIDIA также заявила, что добавляет поддержку сверхшироких мониторов с разрешением до 3840x1600, что является еще одним новшеством.

В рамках обновления NVIDIA переименовывает свой уровень членства RTX 3080 в GeForce NOW Ultimate. Как новым, так и существующим подписчикам будет приятно узнать, что повышение графической производительности не связано с повышением цен - это по-прежнему 20 долларов в месяц для высшего уровня членства NVIDIA, или игроки могут заплатить 100 долларов со скидкой за шесть месяцев вперед.

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